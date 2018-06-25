Скандал на ЧМ-2018: Египет оценил демарш Салаха после встречи с Кадыровым
Усама Исмаил сообщил, что футболист находится на тренировочной базе вместе со своими коллегами. Он отметил, что звезда команды присутствовала на всех матчах.
Также руководитель информационной службы опроверг слухи о том, что спортсмен собирается покинуть расположение сборной после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. "Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что есть в его Twitter", – цитирует Исмаила RT.
Ранее западное издание сообщило, что Салах считает, будто его использовали в Чечне, и не хочет затрагивать темы, которые не касаются футбола, а также участвовать в создании чьего-либо политического образа. В свою очередь начальник пресс-службы правительства Чечни Альви Каримов заявил, что информация о том, что глава республики Рамзан Кадыров использует пребывание сборной Египта в республике в политических целях, – "фальшь и выдумка".
19 июня 2018 г.
Напомним, ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня
по 15 июля. Церемония открытия состоялась на стадионе "Лужники" в
Москве. Россияне выиграли у египтян во втором матче мундиаля. Матч
прошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3:1.
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