Скандал на ЧМ-2018: Египет оценил демарш Салаха после встречи с Кадыровым

Глава информационной службы сборной Египта Усама Исмаил прокомментировал слухи о том, что нападающий Мохаммед Салах готов покинуть команду. По его словам, эти сведения не соответствуют действительности.



Усама Исмаил сообщил, что футболист находится на тренировочной базе вместе со своими коллегами. Он отметил, что звезда команды присутствовала на всех матчах.

Также руководитель информационной службы опроверг слухи о том, что спортсмен собирается покинуть расположение сборной после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. "Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что есть в его Twitter", – цитирует Исмаила RT.

Ранее западное издание сообщило, что Салах считает, будто его использовали в Чечне, и не хочет затрагивать темы, которые не касаются футбола, а также участвовать в создании чьего-либо политического образа. В свою очередь начальник пресс-службы правительства Чечни Альви Каримов заявил, что информация о том, что глава республики Рамзан Кадыров использует пребывание сборной Египта в республике в политических целях, – "фальшь и выдумка".

Напомним, ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Церемония открытия состоялась на стадионе "Лужники" в Москве. Россияне выиграли у египтян во втором матче мундиаля. Матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3:1.

