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Политика

"Вам придется ответить передо мной": Кадыров в гневе на Зеленского за оскорбление

Рамзан Кадыров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Конфликт между президентом Украины и главой российского региона начался с юмористического видеоролика, опубликованного принадлежавшей Зеленскому студией "Квартал 95". Чеченский лидер назвал его оскорбительным.
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Рамзан Кадыров заявил, что ролик оскорбляет память его отца – Ахмата-Хаджи Кадырова. Глава украинского государства Владимир Зеленский прежде уже извинялся перед главой Чечни за своих подопечных, однако в одном из интервью заявил, что попросил прощения не у Кадырова, а у мусульманского мира.

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Рамзан Ахматович Кадыров глава Чеченской Республики

Чеченский лидер напомнил, что в видеоролике "Квартала 95" были кадры из мечети, где Кадыров плакал, воздавая память своему отцу. Он заявил, что Зеленский по неизвестной причине пытается "юлить" и призвал его определиться со своей позицией, подтвердив свои извинения.

"Если же нет, то вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, нет. Вы ответите, как перед сыном первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", – сказал Рамзан Кадыров.

Кадыров также призвал Владимира Зеленского не отказываться от сказанного и всегда держать свое слово. Он напомнил, что среди предвыборных обещаний президента Украины было завершение войны на Донбассе, однако боевые действия продолжаются. Глава Чечни предложил украинскому лидеру сделать первый шаг для восстановления дружеских отношений с Россией.

Автор: 19 июля 2020, 17:54

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