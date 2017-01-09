Под видом жертвы наводнения таец напал на россиянку

Остров Самуи страдает от проливных дождей и подтоплений, однако практика показала, что не только стихия таит в себе опасность для туристов. Так, местный житель притворился жертвой наводнения и попросил помощи у россиянки. Та согласилась отвести его на мотоцикле домой, однако в этот момент таец ограбил ее и изнасиловал, передает НСН. Полиция обнаружила у подозреваемого вещи туристки и предъявила ему официальные обвинения в ограблении. Обвинен в изнасиловании он может быть после проведения медицинской экспертизы.