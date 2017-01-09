Следствие просит продлить арест Улюкаеву

Правоохранительные органы столицы просят продлить домашний арест бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Соответствующее ходатайство было направлено в суд, сообщает "Газета.ru".

Следователи предлагают оставить Улюкаева под арестом до 15 апреля. Решение будет вынесено 10 января.

Напомним, Алексей Улюкаев был задержан по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Чиновник около года был в разработке у ФСБ.