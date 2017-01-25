"Роскосмос" отзывает все двигатели "Протонов"

В ходе огневых испытаний двигателей второй ступени ракет-носителей "Протон-М", выпускаемых Воронежским механическим заводом, выявились технологические проблемы. Выяснилось, что при сборке использовались "неликвидные компоненты", передает "Коммерсантъ". Так, вместо материалов с содержанием драгоценных металлов использовались другие, менее жаростойкие. Сообщается, что проблемы коснулись двигателей РД-0210/0211 и РД-0213/0214, которые устанавливаются на вторую и третью ступени "Протона-М" соответственно. Руководство "Роскосмоса" приняло решение отозвать изделия на завод. Сообщается, что проверка отразится на сроках пусков ракет-носителей. По самым оптимистичным прогнозам, первый запуск "Протона" с Байконура состоится не раньше лета.