Песков об экстрадиции Сноудена

Американские СМИ продолжают интересоваться судьбой бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, который был вынужден спасаться от преследования со стороны властей и нашел безопасное убежище в России. О возможностях экстрадиции телеканал "Би-би-си" поинтересовался у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Это решение может быть принято нашими миграционными органами или президентом Путиным". – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля. Впрочем, шансы у американских властей получить Сноудена не большие. "Он не игрушка, которую можно подарить, он – человек", – подчеркнул Дмитрий Песков. Он напомнил, что в случае возвращения Сноудену может грозить смертная казнь, ведь США остаются одной из немногих стран, где до сих пор существует и продолжает применяться эта жестокая мера наказания.

