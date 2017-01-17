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17 января 2017
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Челябинская массажистка расчленила мужа после ссоры

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Жительница Челябинска Ольга Харькова была приговорена Ленинским районным судом к девяти с половиной годам колонии строго режима за убийство мужа, передает URA.Ru. Преступление произошло еще 13 августа 2015 года. Тогда во время ссоры женщина схватила нож и ударила мужчину в шею. После она оттащила его тело в ванную, где расчленила его и после чего по частям выбросила останки в мусорные ящики. Они так и не были найдены. Женщина призналась в убийстве и даже описала процесс разделки. Позже она начала утверждать, что ее муж жив, но скрывается от коллекторов. Суд признал ее виновной в убийстве.

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