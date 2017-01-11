Улюкаев смирился с арестом полумиллиарда рублей

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила, что арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму порядка 500 миллионов , принадлежащие бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, был наложен 14 декабря 2016 года, передает ТАСС. Жалоб на это постановление не поступало, отметила она.

При этом решение о своем аресте экс-министр регулярно обжалует, предлагая заменить его более мягкой мерой пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде. Это позволяет предположить, что с арестом весьма значительной суммы, в отличие от содержания в СИЗО, Улюкаев смирился.