Избитый в Москве иностранец умер от перелома шеи

Работники торгового центра "Москва" на Тихорецком бульваре на юго-востоке Москвы обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, погибшим оказался 27-летний гражданин Китая Чжао Линьцзе. "Медики зафиксировали у него перелом шейного позвонка, ушибы мягких тканей лица и множественные гематомы по телу", – цитирует Life.ru представителя экстренных служб столицы. Сообщается, что иностранца жестоко избили трое мужчин в берцах и черных костюмах. По поводу обнаружения тела полиция начала проверку.