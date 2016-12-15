В Крыму и Ростовской области предотвращены теракты

В Ростовской области и в Республике Крым была предотвращена серия терактов, рассказал полномочный представитель президента в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов. Он отметил, что боевики планировали атаковать объекты с массовым пребыванием людей, жизнеобеспечения и военной инфраструктуры. "Лица, которые их готовили, задержаны и обезврежены", – цитирует ТАСС Владимира Устинова. Он отметил, что анализ сложившейся ситуации показал наличие ряда проблемных вопросов, которые требуют принять дополнительные меры реагирования.