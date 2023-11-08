В клубах московского долголетия пройдут курсы искусствоведения

Для горожан старшего возраста открыто более 200 групп.



В клубах проекта "Московское долголетие" начались занятия по искусствоведению. Горожане могут расширить кругозор и узнать больше о живописи, архитектуре и других направлениях искусства.

Участники групп посещают выставки, знакомятся с известными работами, узнают о влиянии искусства на исторические события. Встречи проводят преподаватели ведущих учебных заведений, историки и другие эксперты. Москвичи старшего возраста получают базовые знания по искусствовенению и могут составлять собственное мнение о произведениях.

Ряд занятий проводятся на базе московских музеев. Так, в Музее В.А. Тропинина проходят лекции об искусстве XVIII и XIX веков. Методист музея по научно-просветительской деятельности Александр Погодин отметил, что экскурсоводы также рассказывают слушателям об истории России, Москвы и района Замоскворечье.

Экскурсантов старшего возраста Погодин назвал одними из самых увлеченных.

"Они всегда задают много вопросов, интересуются книгами, которые можно дополнительно прочитать по той или иной теме", – сказал представитель музея.

Также в музее открыт курс по живописи. Участники узнают об основных техниках рисования и могут сами создать произведение.

Помимо этого, для участников проекта "Московское долголетие" действует кинолекторий в сети кинотеатров "Москино". Там можно познакомиться с историей кинематографа и узнать интересные факты о процессе съемок, биографии известных режиссеров и актеров, посмотреть картины, ставшие классикой.

Сегодня в столице действует около 100 центров долголетия. Посещать клубные пространства могут горожане старше 55 лет. Участие в проекте бесплатное.



Количество центров долголетия растет. Ранее сообщалось, что клубные пространства откроются в районах Нагорный (Ялтинская улица, дом 1а) и Левобережный (Фестивальная улица, дом 9, помещение 2/1).



Проект "Московское долголетие" реализуется в рамках нацпроекта "Демография". Программа позволяет горожанам увеличить период активной и здоровой жизни. Москвичи могут объединяться в сообщества по интересам, изучать иностранные языки, заниматься театральным мастерством, пением, спортом и многим другим.