На пересечении МКАД с улицей Верхние Поля открыли путепровод – Собянин

Новый путепровод позволит увеличить пропускную способность всего юго-восточного участка МКАД, а также улучшить транспортное обслуживание более 700 тысяч москвичей.



Столичные власти прикладывают значительные усилия для развития транспортной системы. Сегодня широкие магистрали и узкие улицы связывают все района города, обеспечивая местных жителей разветвленной сетью дорог, обеспечивающих доступность инфраструктуры. Специалисты постоянно работают над тем, чтобы максимально повысить безопасность как водителей, так и пешеходов, а также снизить время, которое москвичи тратят в пути.

Для этого в российской столице постоянно обновляются дороги, а также строятся новые путепроводы, эстакады, съезды, тоннели и парковки. Особое внимание, конечно, приковано к МКАД. Власти стараются распутать "клеверы", которые усложняют дорожное движение.

Так, за последнее время на кольцевой дороге модернизировали уже 18 транспортных развязок. Как правило, "лепестки" заменятся на направленные съезды. Тоннели и эстакады лучше справляются с транспортными потоками, увеличивая пропускную способность в среднем на 20-30%.

Сегодня в городе проводится модернизация еще четырех "клеверов", а на днях открылось движение по новому путепроводу над МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал глава столичного региона Сергей Собянин.

"Открыли сегодня движение по путепроводу над МКАД в месте пересечения магистрали с ул. Верхние Поля. Мы завершили его строительство на год раньше запланированного срока", – подчеркнул мэр Москвы.

По его словам, путепровод реконструировали в рамках крупного дорожного проекта. После модернизации участка автомобили смогут напрямую выезжать с Южной рокады в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе, добавил градоначальник.

Политик также выразил уверенность, что новый путепровод позволит в значительной степени увеличить пропускную способность всего юго-восточного участка МКАД, а также улучшить транспортное обслуживание более 700 тысяч жителей Капотни, Люблино, Марьино, Орехово-Борисово Южного, подмосковных городов Дзержинский и Котельники.

"Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня планируем завершить через год", – отметил Сергей Собянин.

Кроме того, он обратил внимание, что за 2022 год уже построено 24 километра новых дорог, 10 эстакад и путепроводов. Наиболее крупными проектами, по словам главы города, стали первая очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, улично-дорожная сеть в административно-деловом центре в Коммунарке, путепровод между Очаково-Матвеевским и проспектом Генерала Дорохова.