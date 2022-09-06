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Собянин рассказал о строительстве тоннелей до станции метро "Внуково"

Собянин рассказал о строительстве тоннелей до станции метро "Внуково"

В 2017 году Сергей Собянин принял решение о продлении Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта "Внуково".
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В российской столице активными темпами идет строительство метро. Специалисты даже в современных реалиях не собираются сбавлять обороты, ведь подземка считается главной транспортной артерией Москвы. Новые станции нужны жителям города как воздух.

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Так, в 2017 году мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о продлении Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта "Внуково". На сегодняшний момент строительство всех тоннелей на будущем участке завершены. Об этом рассказал сам градоначальник.

По его словам, последний щит закончил работу на перегоне от станции "Пыхтино" до станции "Внуково". На следующем этапе специалисты займутся наземной частью. Политик отметил, что метромост через реку Ликова готов более чем на 80%.

"Активно строится и первая в России станция метрополитена, полностью интегрированная со зданием аэровокзального комплекса", – подчеркнул Сергей Собянин.

Жители и гости Москвы после завершения работ получат доступ к терминалу "А" аэропорта Внуково через подземных переход, проложенный от одноименной станции метро. Также граждане смогут пройти к аэроэкспрессам, либо подняться через наземный павильон на вокзальную площадь.

По мнению главы столичного региона, время в пути из центра города до аэропорта для пассажиров сократится в среднем на 40 минут. Он также подчеркнул, что новые транспортные маршруты получат жители сразу трех районов Новой Москвы: Внуковского, Марушкинского и Филимонковского. Участок планируется закончить в следующем году.

К слову, сейчас в вестибюле станции "Внуково" Солнцевской линии метро проводятся отделочные работы. Специалисты занимаются устройством кирпичных перегородок, штукатуркой и окрашиванием стены, а также укладкой напольной керамогранитной плитки. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Рабочим предстоит произвести отделку 271 помещения станции “Внуково”. Часть из них предназначена для размещения технического персонала, а часть — для оборудования метрополитена, необходимого для эксплуатации станционного комплекса", — отметил чиновник.

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Фото: проектное решение / mos.ru
Автор: 6 сентября 2022, 17:46 Источник: Telegram-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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