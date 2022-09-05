Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль

Пугачева скорчилась у гроба Корчевников впал в зависимость Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я ушла из дома": замученная изменами мужа Подольская поставила точку
Свеча Заворотнюк погасла: семья "прекрасной няни" тайно ликует
Вновь муж и жена: окрыленная Климова с бывшим сообщили радостную новость
Грядет большой распил: покойный Горбачев оставил близким несметные богатства
партнеры
Понедельник
5 сентября
Лента новостей
17:03
"Подбухну с вами": синяя отечная Слава оголила грудь перед толпой
17:01
"На будущее": одичавшему Харламову срочно потребовался суррогат самого себя
16:54
Выезжает на сострадании: престарелая разведенка Степаненко рубит капусту лучше Петросяна
16:27
"Алла, где мужа п****?": получившая удар под дых Пугачева не сдержала слез
15:46
Будьте осторожны! В России ожидается подъем заболеваемости гриппом
15:03
При тушении пожара в частном доме в Тюменской области нашли труп женщины
14:51
"Юра себя загнал": Убитый инфарктом Шатунов сам свел себя в могилу
14:45
В Ярсалинской тундре местная жительница зарезала своего гостя
14:41
Размазанная по сцене Гузеева отбивается изо всех сил: Без голоса не останется
14:39
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1830 человек
14:27
Во Владимирской области при пожаре погиб человек
14:15
Сексуальная кошечка: Прилюдно оголившаяся Ирина Шейк возбудила народ
14:07
Синоптик предупредил москвичей о холодной погоде на неделе
14:03
В Новосибирске несколько раз перевернулась машина каршеринга
13:46
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
13:43
Отказ от фамилии и актерского рода: внук подверг сомнению талант Алисы Фрейндлих
13:40
"Меня мучил, сам мучился": После ухода сына Яковлева сделала шокирующее заявление
13:37
Штаны в доме есть: разведенка Гагарина показала нового хахаля
13:15
Аренда коттеджей подешевеет на 25%
12:52
Светящуюся от счастья молодуху "гулящего" Прилучного ткнули лицом в грязь: Агата тоже верила в любовь
12:49
Потянуло на соленое: округлившаяся Водонаева вернулась со съемок "Звезд в Африке" с прицепом
12:17
Садальский раздавил Гузееву: размазал с особым цинизмом
12:06
Не пускает на порог: Актер Носик прячет неизлечимо больную мать от убитого горем отчима
12:06
Грудь знаменитости выпала во время примерки топа
11:21
Молчала о романе с женатым Учителем, а теперь одна растит его детей: большая любовь Юлии Пересильд
11:21
"Ни стыда, ни совести!": 22-летняя любовница Омарова вытерла ноги о Бородину
11:15
В каком городе можно выгоднее всего купить мини-квартиру
11:11
"Помогал во всем": За разбитой раком Заворотнюк ухаживает тайный молодой любовник
11:07
Будет ходить на полусогнутых: Кудрявцевой предсказали пертурбации с молодым мужем
10:25
Скрытная Миронова представила публике любимого мужчину: Скучаю
10:25
"Умрешь!": Безжалостная Сенчукова отправила на тот свет надоевшего Рыбина
10:15
"Не понимал": бросивший Нинидзе тугодум Виторган заговорил о Собчак
09:42
"Лицо обезображенное": Постаревшая до ужаса Пугачева превратилась в высохшую мумию
09:41
"Светке плохо": стало известно о состоянии оказавшейся на больничной койке вдовы Шатунова
09:35
Долги спишут: кому в России положено обнуление счетов по ЖКУ
09:16
Столичные новостройки рядом с вузами
09:01
Что достанется Галкину после смерти Пугачевой: В завещании указано
08:58
"Перенесли ЭКО и заболели": Раскрыты причины возникновения онкологии у Заворотнюк и Фриске
08:52
Однушка, двушка или студия? Какие квартиры чаще покупают в новостройках Москвы и Подмосковья
08:37
"Не смог пережить": найденный у испанской помойки извращенец Панин отправился в иной мир
06:12
Памятник женщине: эксклюзивные фото монументов разных городов России
04:05
Дрыгала вагиной и сосала плетку: самые развратные фото Ксении Собчак
02:07
Кузбассовцы встретили бегущего по трассе оленя (видео)
00:04
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 5 сентября
22:23
Шаманские миры: 3 астральных портала в традиционной хакасской юрте
20:29
Первый изменял, второй пил, а третий выпрашивал детей: почему Нина Ургант не ужилась ни с одним мужем
20:05
Враг №1: кто из звезд ненавидит Пугачеву
19:51
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
18:22
На Первом канале вскрыли страх Гузеевой: Пробует впервые
17:56
Облегчилась и затанцевала: Наташу Королеву растоптали за пляски у унитаза
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Луковый пирог по рецепту Марии Порошиной: божественный вкус
Что убитая горем дочь положила в шикарный гроб Михаила Горбачева
"Не смог пережить": найденный у испанской помойки извращенец Панин отправился в иной мир
Престарелого Петросяна выбросили за борт: "Никому не нужен"
Куда делась красота? Старческое лицо Немоляевой сморщилось пуще прежнего
Меган Маркл разнесли в пух и прах: Точила зуб и притворялась овечкой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль

Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в столице с 10 по 11 сентября.
прочитано 52 раза

В Москве постоянно проходят всевозможные фестивали. Первый месяц осени тоже будет богат на культурные, спортивные, образовательные и развлекательные мероприятия. В сентябре в российской столице состоится сразу несколько крупных событий.

ПО ТЕМЕ

Собянин рассказал о новых спортивных объектах Москвы

Какие выставки откроются в Москве в сентябре

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Так, с 10 по 11 сентября жители и гости Москвы смогут посетить благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Он пройдет в Парке Горького. В рамках мероприятия столичные некоммерческие общественные организации представят свои проекты.

Как рассказал в своем телеграмм-канале глава столичного региона Сергей Собянин, фестиваль объединит граждан, активно участвующих в волонтерских и благотворительных проектах, а также желающих к ним присоединиться к ним. Политик подчеркнул, что Москва является городом неравнодушных людей.

"За последние два года команда "Мосволонтера" выросла в два раза. Всего в столице уже больше 820 тысяч добровольцев", – отметил Сергей Собянин.

Он добавил, что вклад в развитие столичного волонтерского движения внесли такие проекты, как "Мы Вместе", "Помощники вакцинации", "Москва Помогает", а также патриотические акции ко Дню Победы. Отделения "Мосволонтера" уже открыты в Зеленограде и на западе столицы. По словам градоначальника, до конца 2022 года планируется открытие еще трех: в Юго-Восточном, Восточном и Северо-Западном округах.

Сегодня московские волонтеры активно участвуют в работе социальных НКО благотворительных фондов. Как отметил глава города, добровольцы вносят значительный вклад, оказывая помощь в организации мероприятий, заботясь об одиноких пенсионерах, многодетных семьях, бездомных животных, помогая решить юридические вопросы. Разумеется, столичные власти тоже не остаются в стороне.

"Город, со своей стороны, помогает некоммерческим организациям, выделяя гранты и помещения для работы. Мы увеличили сумму грантов для НКО с 400 млн до 600 млн рублей. В каждом округе открыли коворкинг-центры", – подчеркнул Сергей Собянин.

К слову, в рамках празднования 875-летия столицы в городе пройдут и другие мероприятия. К примеру, до 11 сентября жители и гости Москвы смогут посетить фестиваль "Цветочный джем". Особого внимания заслуживает площадка ВДНХ "Дальневосточный лес", на которой создана уникальная экосистема: хвойные леса пересекаются с тундровой зоной.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: mos.ru
Автор: 5 сентября 2022, 17:24 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Алла, где мужа п****?": получившая удар под дых Пугачева не сдержала слез

Скандальное возвращение в Россию
Шоу-бизнес

"Помогал во всем": За разбитой раком Заворотнюк ухаживает тайный молодой любовник

И в горе, и в радости
Шоу-бизнес

"Светке плохо": стало известно о состоянии оказавшейся на больничной койке вдовы Шатунова

Женщине очень тяжело

Шоу-бизнес

"Юра себя загнал": Убитый инфарктом Шатунов сам свел себя в могилу

Смерти можно было избежать

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1830 человек
В России за сутки выявили 46 321 случай коронавируса
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 4063 человека
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида

Спорт

Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу

Регионы

При тушении пожара в частном доме в Тюменской области нашли труп женщины
В Ярсалинской тундре местная жительница зарезала своего гостя
Во Владимирской области при пожаре погиб человек
В Санкт-Петербурге при пожаре пострадал мужчина
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+