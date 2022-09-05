Собянин рассказал о новых спортивных объектах Москвы

В 2022 году в столице открылись 14 спортивных объектов.



Власти Москвы активно занимаются развитием спортивной сферы. Новые физкультурно-оздоровительные комплексы, площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе, бассейны, зоны для тренажеров и воркаута, футбольные поля, теннисные корты и спортивные залы открываются во всех районах города. Жители российской столицы из года в год получают доступную инфраструктуру с современным оборудованием.

Так, в 2022 году в Москве открылись 14 новых спортивных объектов. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал глава столичного региона Сергей Собянин. По его словам, сегодня каждый горожанин имеет возможность заниматься физкультурой. Мэр подчеркнул, что общедоступные спортивные комплексы строятся и обновляются по всей столице, кроме того, специалисты приводят в порядок парковые и дворовые площадки.

Также градоначальник напомнил, что за 12 лет в Москве было построено 170 стадионов, ледовых дворцов, физкультурно-оздоровительных комплексов, футбольных полей и других крупных профильных объектов. Еще один ФОК недавно появился на юге столицы.

"Недавно для жителей Чертаново Центральное и соседних районов открыл свои двери новый ФОК "Волна", – отметил Сергей Собянин.

Он добавил, что название для нового спортивного сооружения выбрали горожане. К слову, фасад здания действительно напоминает волну. Он выполнен из алюминия и керамогранита. Объемные элементы в светло-голубых тонах лишь подчеркивают название.

Спортивный объект расположен по адресу: Чертановская улица, дом 45а. Не сомнений, что он станет новым центром притяжения для местных жителей. ФОК предназначен не только для занятий физкультурой, но и для проведения спортивных соревнований.

В здании общей площадью 3,6 тысячи квадратных метров расположились два бассейна. В большом – 25 на 16 метров – можно будет заниматься спортивно-оздоровительным плаванием, а в малом – десять на шесть метров – обучением детей. Также в ФОКе оборудованы дополнительные помещения для посетителей.

"Для посетителей сделали несколько раздевалок и душевых. Работают буфет и медицинские кабинеты. Все помещения адаптированы для маломобильных людей", – рассказал Сергей Собянин.

ФОК "Волна" за день сможет принимать более 600 человек. Как подчеркнул мэр Москвы, тренеры уже начали проводить занятия по аквааэробике. Также сейчас идет набор в оздоровительные группы и детские секции.