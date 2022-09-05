В проекте "Активный гражданин" запустили викторину о Северном речном вокзале

Очередной этап большой викторины стартовал на сайте проекта "Активный гражданин". Этапы, посвященные кинотеатру "Художественный", необычным зданиям Москвы, находкам археологов, романтичным местам, прогулкам по городским улицам, гастрономическим символам, библиотекам и новым станциям метро, завершились. В них приняли участие свыше полумиллиона человек. Новая викторина – о Северном речном вокзале.
Участникам викторины нужно ответить на восемь вопросов, которые подготовили авторы проекта вместе со специалистами столичного департамента транспорта. Вопросы касаются истории Северного речного вокзала, построенного в 1937 году. Например, необходимо ответить: в форме какого теплохода спроектировано главное здание и какой диаметр имеет звезда его шпиля.
За один верный ответ участник получит пять баллов. Выигранные баллы можно обменять на призы и подарки на сайте. Среди призов – промокоды в супермаркеты, полезные сувениры с символикой проекта. Также можно пополнить транспортную карту "Тройка", взять в аренду самокат или перевести баллы на благотворительность.
Напомним, проект "Активный гражданин" был запущен в 2014 году. К сегодняшнему дню его участниками являются свыше шести миллионов человек. Эти люди принимают решения о благоустройстве улиц, парков, дворов, о работе городских поликлиник, библиотек, центров госуслуг, выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. Развитием проекта занимаются столичный департамент информационных технологий города и ГКУ "Новые технологии управления".
Северный речной вокзал был открыт после реконструкции в 2020 году. С того момента он стал привлекательным местом отдыха как для горожан, так и для гостей столицы. Здесь проходят различные мероприятия, проводят свадьбы. Отсюда можно отправиться в речные путешествия.
Весной от Северного речного вокзала начал ходить речной трамвай до Химок. Время в пути составляет 30 минут. Речной трамвай вмещает до 150 человек. Оплатить проезд можно картой "Тройка", а в кассах на причале принимают банковские карты. Стоимость такой поездки – 150 рублей.