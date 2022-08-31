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Общество
К проекту "Город заданий" присоединились более 55 тыс. человек

К проекту "Город заданий" присоединились более 55 тыс. человек

Проект "Город заданий" помогает москвичам делать столицу комфортнее. В настоящий момент им доступно около 300 заданий в форматах онлайн и офлайн.
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За семь месяцев к проекту присоединились более 55 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, с помощью проекта жители столицы не только делают город лучше, но также помогают в обучении нейросети.

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"Впоследствии система сама сможет выявлять участки, требующие внимания профильных городских служб. Уже сейчас искусственный интеллект умеет находить 20 типов недочетов, включая неубранные территории и ямы на дорогах", – рассказала Сергунина.

От 10% до 30% заданий в проекте – в формате онлайн. Например, в "Чистом городе" участникам необходимо найти и указать на недочеты на серии фотографий. В офлайн-задании "Фотосъемка для участия в акции "Мой двор" проекта "Активный гражданин" участникам необходимо сделать фотографию в своем дворе.

Проект "Город заданий" запустили в начале 2022 года. Задания формируют органы исполнительной власти. Тем самым жители столицы могут принять непосредственное участие в улучшении города.

За выполненные задания участники получают баллы, которые можно обменять на призы. Среди подарков – промокоды для покупок в магазинах продуктов, одежды и обуви, приобретение сувениров с символикой "Активного гражданина", на пополнение карты "Тройка".

Заработать можно от пяти до 15 тысяч баллов. Например, за фотосъемку начисляется до 540 баллов, за проведение опроса пользователь получит 1670 баллов, а за получение знака ГТО – до 15 тысяч.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru и получить полную учетную запись. Затем пользователь увидит список заданий.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Тихонова Пелагия/Агентство "Москва"
Автор: 31 августа 2022, 15:33 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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