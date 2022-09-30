В Москве все 56 снегосплавных пунктов готовы к зиме

В октябре на снегосплавных пунктах Москвы проведут финальные пробные пуски.



Холода и заморозки порой наступают неожиданно, однако горожанам не стоит волноваться насчет этого, поскольку в Москве начинают готовиться к зиме заранее. Столичные коммунальщики проделывают большую работу. К сегодняшнему дню к холодному сезону подготовлены все городские объекты и инфраструктура.

Город справится даже с самыми сильными снегопадами. Уже готовы все 56 городских стационарных снегосплавных пункта. Они могут утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в день. "Оборудование полностью готово, в октябре проведем финальные пробные пуски", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Зимой будут работать и мобильные снегосплавные пункты.

Заммэра отметил, что все такие пункты отвечают современным требованиям и позволяют решать задачи по утилизации снега гораздо эффективнее. При этом не наносится вред окружающей среде, подчеркнул Бирюков.

Принцип действия снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снег сбрасывают в приемный бункер, после чего он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов.

"Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки", – рассказывал Бирюков еще в прошлом году.

Также стоит отметить, что к зиме готовят и общественный транспорт. Необходимые работы проводятся на станциях метро и в вагонах, в поездах, в автобусах и электробусах. Специалисты проводят проверки, устанавливают дополнительное оборудование.

Говоря об отопительном сезоне, то он наступил в Москве еще в начале месяца. Сначала тепло появилось в социальных объектах, позже получили тепло жилые дома и предприятия, о чем неоднократно и подробно рассказывали "Дни.ру".

Тем временем в Москве держится довольно теплая погода, несмотря на то, что в ближайшие несколько дней в столице будут идти дожди. В течение следующих двух недель температура воздуха будет в среднем составлять +12..+15 градусов днем.