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Подстанцию скорой помощи достраивают в Южном Бутове

Подстанцию скорой помощи достраивают в Южном Бутове

Строительство подстанции скорой медицинской помощи в Южном Бутове вошло в заключительную стадию.
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В Москве продолжается разработка нового стандарта оказания экстренной помощи, и совсем скоро столичные медучреждения на него перейдут. По словам мэра Сергея Собянина, ситуация в здравоохранении города значительно улучшится благодаря внедрению нового стандарта.

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В столице продолжается строительство новых подстанций скорой медицинской помощи. Например, совсем скоро построят такой объект в Южном Бутове – на пересечении улицы Маршала Савицкого и проектируемого проезда №728. Все работы должны завершиться уже в декабре этого года.

К сегодняшнему дню завершилось возведение трехэтажного здания и облицовка фасада. Не так давно специалисты приступили к внутренней отделке и благоустройству прилегающей к зданию территории.

"Строительство было возобновлено на месте бывшего долгостроя и должно быть успешно завершено в срок", – сказал председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко.

Первые этажи займут кабинеты для приема амбулаторных больных и проведения медосмотров сотрудников, а также гараж, рассчитанный на 20 машин. Как отметил Войстратенко, во время строительства не было серьезных нарушений, а недостатки, которые были выявлены в ходе работ, генподрядчик оперативно устранил.

Здание подстанции скорой помощи полукруглой формы с зенитным фонарем на крыше современное и функциональное. Площадь остекления довольно большая, поэтому помещения, включая библиотеку, архив, кабинет психологической разгрузки и зал для собраний, светлые.

Что хорошо – эта подстанция будет обслуживать и жителей Щербинки, где в последние годы было возведено много новостроек. В ближайшем будущем начнется строительство подстанции скорой помощи в Зеленограде.

Кстати, скоро в Москве запустят сеть скоропомощных стационарных комплексов с новейшим медицинским оборудованием и вертолетными площадками. В эти медучреждения будут везти больных из всех районов столицы. В скором времени будет готов такой объект на территории НИИ имени Склифосовского. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 августа 2022, 18:25 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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