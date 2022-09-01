Собянин рассказал об открытии новых школ в Москве

1 сентября школьников Москвы приняли 11 новых образовательных учреждений.



Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для развития системы образования. В городе на регулярной основе проводятся работы по благоустройству школьных территорий, оборудованию спортивных площадок для юных москвичей, а также строительству новых школ.

Так, с 1 сентября учащихся Москвы приняли 11 новых образовательных учреждений. Об этом рассказал глава столичного региона Сергей Собянин. По словам политика, в новом учебном году двери для старшеклассников школы №1518 распахнул корпус на улице Цандера.

Новое здание школы с современным оборудованием, как подчеркнул мэр Москвы, позволит ученикам 8-11 классов углубленно изучать медиакоммуникации, математику, а также заниматься программированием в "Академии Яндекса". Кроме того, в учебном заведении появятся предпринимательский и IT-класс. Сегодня школу поддерживают ведущие высшие учебные заведения России:МГУ, ВШЭ, МИФИ и МГИМО.

"В новом здании сделали для ребят кабинет робототехники, информатики и 3D-моделирования, будет своя медиатека и лекционная аудитория, два спортзала и спортивные площадки во дворе", – отметил Сергей Собянин.

Он также подчеркнул, что образовательное учреждение имеет богатую историю. Так, по словам мэра Москвы, среди ее выпускников был известный актер, фронтовик Георгий Юматов. Благодаря ему в школе снимали эпизод легендарного фильма "Офицеры".

Сегодня же современный корпус включает в себя не только уникальные учебные кабинеты, но и актовый зал, лекционную аудиторию обеденный комплекс с пищеблоком полного производственного цикла. Также специалисты к новому учебному году провели благоустройство территории школы. Во дворе базируются зоны отдыха и спорта. Вокруг школы высажены клены, дубы, вязы – всего порядка 70 крупных деревьев, а также кустарники и цветники.

Важно отметить, что в 2022-2023 учебном году в школы и детские сады Москвы пошли более 1,6 миллиона детей. 1 сентября был поставлен абсолютный рекорд в столичной системе образования. К примеру, в 2010 году количество школьников и детсадовцев было на полмиллиона меньше.

Рекордным 1 сентября стало и число первоклассников – 119 тысяч. Всего же в новом учебном году за парты сели более миллиона учеников. Еще426 тысяч малышей пошли в детские сады. Сегодня обучаться в дошкольных группах могут все дети в возрасте от двух лет, четырех месяцев до семи лет, а в некоторых районах Москвы – от двух лет, двух месяцев.