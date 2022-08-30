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Москвичи выберут названия новых улиц и станций метро

Москвичи выберут названия новых улиц и станций метро

Пользователи портала "Активный гражданин" помогают городу в решении многих вопросов: они определяют облик районов, график работы городских поликлиник и многое другое. В новых голосованиях участники проекта выберут названия новых улиц и станций метро в Москве.
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В "Активном гражданине" началась серия голосований. Первые четыре уже опубликованы на портале, остальные 12 откроют в течение ближайших двух недель.

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В одном из голосований москвичам предстоит выбрать название станции метро, которая откроется в составе Солнцевской линии. Транспортный объект интегрируют в инфраструктуру аэропорта Внуково.

Станция разместится под землей на территории паркингов. На выбор пользователей портала представлено три названия: "Аэропорт Внуково", "Внуково" и "Туполевская".

Вместе с продлением Солнцевской линии продолжается возведение новой, Троицкой линии. Запланировано строительство 17 станций. Ветка пройдет от станции "ЗИЛ" до города Троицк в Новой Москве.

Пользователям "Активного гражданина" предложили выбрать название конечной станции, которую планируется построить в Троицке. В голосовании представлено два варианта: "Троицк" и "Наукоград" ("Наукоградская").

Еще одно голосование посвящено новому названию Проектируемого проезда №2095 в районе Соколиная гора. На выбор активных граждан представлены варианты, отражающие историю этих мест: Лабораторная и Интендантская.

В четвертом голосовании можно выбрать название для сквера в Хамовниках, расположенного рядом с Дипломатической академией между Комсомольским проспектом и Крымским проездом. Один из вариантов предполагает наименование в честь министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, другой – в честь редактора газеты "Московские ведомости", основоположника русской политической журналистики Михаила Каткова (Катковский сквер).

Пользователь может не выбирать из представленных вариантов. На этот случай предусмотрен пункт "Пусть решают специалисты".

Портал "Активный гражданин" запустили в 2014 году. С тех пор к нему присоединилось более шести миллионов москвичей. Они решают вопросы благоустройства дворов, улиц и целых районов, определяют график работы поликлиник, многофункциональных центров и библиотек, выбирают программу мероприятий для городских праздников и фестивалей.

Например, активные граждане выбрали программу празднования Дня города 10 и 11 сентября. Также пользователи оценивают проекты благоустройства в Москве.

Напомним, что за последние 10 лет столица вышла на рекордные темпы строительства метро. В городе появилось 195 километров новых линий, открыто 100 станций, 11 электродепо. До конца 2024 года подземка увеличится еще на 27 станций.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Проект станции "Рижская". Изображение: Mos.ru
Автор: 30 августа 2022, 17:48 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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