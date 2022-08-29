Территорию возле станции метро "Каширская" привели в порядок

Станция метро "Каширская" скоро откроется.

До конца 2022 года должны завершиться работы на девяти последних станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Тогда самое большое метрокольцо, состоящее из 31 станции, можно будет считать замкнутым.

В настоящий момент специалисты работают не только под землей, но и возле вестибюлей станций, ведь очень важно, чтобы рядом была вся необходимая для комфортных и быстрых поездок инфраструктура, удобные дороги и тротуары. У станций создают новые места отдыха – скверы, спортивные и детские площадки.

Территорию возле станции метро "Каширская", реконструкция которой пока продолжается, недавно привели в порядок. Скоро станция станет частью БКЛ, а значит, пассажиров здесь будет значительно больше.

Рабочие благоустроили два сквера возле Каширского шоссе, улицу Маршала Шестопалова и проспект Андропова. Был создан комфортный пешеходный маршрут через сквер от станции метро "Каширская" до музея-заповедника "Коломенское", где любят отдыхать москвичи и проводить время туристы.

Кроме того, были приведены в порядок тротуары и дорожки в скверах. На проезжей части у сквера между станцией метро "Каширская" и музеем-заповедником "Коломенское", а также на парковке рядом с ним заменили асфальт.

Возле станции полностью обновили уличное освещение. Там установили более 60 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светодиодными светильниками. А еще рядом с "Каширской" появилось два современных остановочных павильона с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью.

Напомним, станция метро "Каширская" была запущена в августе 1969 года. Тогда она была частью лишь Замоскворецкой линии. С 1995 по 2019 годы станция обслуживала упраздненную Каховскую линию. Это первая построенная в московском метро кросс-платформенная пересадка.

Ранее сообщалось о работах на станции БКЛ метро "Нагатинский затон". Стены станции украшают мозаикой с обитателями рек московского региона. 12 панно с изображениями рыб из натурального камня и смальты уже скоро смонтируют. Подробнее об этом писали "Дни.ру".