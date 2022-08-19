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За сезон в павильонах "Здоровая Москва" обследовались 300 тысяч человек – Собянин

За сезон в павильонах "Здоровая Москва" обследовались 300 тысяч человек – Собянин

Павильоны "Здоровая Москва" продолжают работать в городских парках и скверах в ежедневном режиме.
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Павильоны "Здоровая Москва" открылись вновь чуть больше трех месяцев. За это время там обследовались 300 тысяч человек, из которых 230 тысяч получили направление на дополнительные исследования, поскольку врачи обнаружили у них определенные факторы риска или признаки заболеваний. Такую статистику привел мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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Градоначальник пригласил москвичей пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва". Они работают в городских парках и скверах каждый день с 8:00 до 20:00. Где находится ближайший павильон, можно узнать, открыв специальную карту. " В расширенной программе — больше 11 исследований, которые помогают вовремя поддержать здоровье", – отметил Собянин.

Жителям столицы, которые переболели ковидом, следует пройти углубленное обследование в павильонах "Здоровая Москва", чтобы оценить риски развития заболеваний. Среди исследований – спирометрия, биохимический анализ крови по семи показателям, определение уровня креатинина и концентрации D-димера в крови.

Даже если нет никаких жалоб, посещение врача рекомендуется. В этом сезоне дополнительное обследование прошли 110 тысяч москвичей, перенесших коронавирус.

Пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва" разрешается совершеннолетним гражданам, имеющим прикрепление к городской поликлинике. Для посещения необходимо взять с собой московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и документ, удостоверяющий личность.

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно заполнить специальную анкету. Это можно сделать и онлайн, воспользовавшись электронной медкартой. Анкета находится в разделе "Моя диспансеризация". Также ее можно найти в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Анкету также можно заполнить в самом павильоне.

В 2022 году на площадках "Здоровой Москвы" проходят открытые встречи-дискуссии. В них принимают участие врачи, диетологи, ученые, психологи, а также известные телеведущие и актеры. Эти встречи посетили уже три тысячи человек, а трансляции в социальных сетях набрали порядка двух миллионов просмотров.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 августа 2022, 15:54 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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