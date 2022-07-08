Долгое время главной проблемой Нагатинского Затона считалась относительная изолированность: чтобы попасть в центр, нужно было добираться 20-25 минут на автобусе или трамвае до метро "Коломенское".

В 2023 году в районе откроются две станции Большой кольцевой линии – "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон", сообщил Собянин. По его словам, тоннели пройдены, станционные комплексы построены, сейчас идет монтаж оборудования, отделочные работы, благоустраиваются прилегающие территории.

Через старое русло Москвы-реки построят пешеходный мост. Он соединит Нагатинскую набережную, улицы Речников, Судостроительная и Якорная со станций "Нагатинский Затон".

Собянин рассказал о планируемом запуске нового речного транспорта в районе. Трамвайчики будут следовать по маршруту "Печатники – Автозаводский мост" с остановками "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Коломенская набережная".

По словам Собянина, Нагатинский Затон станет всероссийским центром речного туризма. После окончания реставрации Южного речного вокзала можно будет совершить путешествие в 30 городов.

"Планируем благоустроить прилегающую территорию и набережную, на которой установим зарядные станции для электромобилей и создадим парковки для электросамокатов и велосипедов, чтобы Южный речной вокзал стал еще одной точкой притяжения для местных жителей", – рассказал мэр.

В жилых кварталах района продолжается создание комфортной среды. Например, на Коломенской набережной появилась удобная пешеходная зона с обновленными детскими и спортивными площадками.

Кроме того, в Нагатинском Затоне завершено строительство первых домов для переселенцев по программе реновации. В прошлом году открылась новая поликлиника для детей и взрослых, в ближайшее время планируется завершить реконструкцию филиала №3 детской городской поликлиники №91 на Коломенской набережной.

Вскоре завершится реконструкция общественного центра "Орбита". Он станет еще одной точкой притяжения местных жителей.

"В результате реализации комплексной программы "Мой район" Нагатинский Затон станет ближе и комфортнее для жизни. Но при этом сохранит своеобразие и неповторимый шарм района с видом на реку", – заключил Собянин.

Ранее Собянин рассказал об изменениях в районах Солнцево и Ново-Переделкино.