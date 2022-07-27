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Зданиям детской больницы святой Ольги вернут исторический фасад

Зданиям детской больницы святой Ольги вернут исторический фасад

Здания архитектурного ансамбля имеют статус объектов культурного наследия регионального значения.
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Власти российской столицы уделяют большое внимание сохранению памятников истории и архитектуры. Все значимые объекты города постепенно проходят реставрацию. За прошедшие 11 лет специалисты спасли и восстановили порядка двух тысяч памятников. Сегодня в работе остаются еще более пяти сотен ценных объектов.

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Так, в Москве продолжается комплексная реставрация детской городской больницы святой Ольги. Зданиям учреждения здравоохранения вернут исторический фасад. Специалисты намерены завершить работы в 2023 году. Комплексная реставрация сейчас проходит адресу: Орлово-Давыдовский переулок, дом №2а, строения №№1, 2, 3 и 4.

К слову, здания архитектурного ансамбля имеют статус объектов культурного наследия регионального значения. Как рассказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, реставрационные работы там стартовали в начале текущего года.

"Сейчас работы идут полным ходом: реставраторы укрепляют стены и фундаменты, расчищают фасады и восстанавливают историческую кладку из красного кирпича и белого камня. Реставрация проходит под контролем Мосгорнаследия", – уточнил чиновник.

Он также отметил, что фасадам зданий вернут исторический облик, то есть они вновь станут краснокирпичными. Разрушившиеся кирпичи специалисты планируют заменить на новые, соответствующие по фактуре и цвету оригинальным образцам.

Кроме того, уже завершился демонтаж ненесущих внутренних стен и установка временных распределительных поясов из металла. Оконные и дверные проемы временно заложили кирпичом. Параллельно специалисты ведут подготовительные работы по реставрации мозаичных изображений святого целителя Пантелеимона и святой Ольги.

В скором времени на территории приусадебного ландшафтного парка начнутся работы по благоустройству. На двух гектарах земли к вековым дубам, кленам, липам, вязам и ясеням планируется подсадить новые взрослые деревья.

Важно подчеркнуть, что сегодня в Москве восстанавливают фасады и других значимых строений. Так, столичные власти решили отремонтировать три дома, в которых жили преподаватели МГУ имени Ломоносова и Московской консерватории имени Чайковского.

Для каждого из объектов специалисты разрабатывают индивидуальный проект капитального ремонта для полного сохранения первозданного облика. В работе будут применены современные технологии и высококачественные отечественные материалы.

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Фото: Simon Belcher / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2022, 19:20 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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