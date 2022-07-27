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На Южной рокаде Москвы построят три новых подземных перехода

На Южной рокаде Москвы построят три новых подземных перехода

Власти Москвы ставят задачу в ходе строительства хордовых магистралей создавать для местных жителей удобные и безопасные пешеходные связи между городскими объектами.
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В Российской столице постепенно формируется первоклассная дорожная система. Новый скоростной диаметр, хорды, развязки и магистрали прослужат Москве длительное время, повышая для жителей доступность городской инфраструктуры. Дороги помогают соединить все районы и в значительной степени разгрузить действующую дорожную сеть. Особое внимание власти уделяют безопасности водителей и пешеходов.

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Так, в городе строятся современные пешеходные переходы. Объекты появляются в местах наибольшей загрузки. К примеру, три новых подземных перехода проложат Южной рокаде. Как отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, работы идут в районе Кантемировской улицы.

"Три подземных пешеходных перехода на Южной рокаде в районе Кантемировской улицы построены на четверть. В настоящее время строители ведут работы по устройству тоннельной части, распределительной плиты, лестничных сходов и лифтовых шахт", – подчеркнул чиновник.

Кроме того, в рамках проекта запланированы строительство и реконструкция более девяти километров дорог. Особое внимание специалисты уделят пяти эстакадам-съездам: Юго-Восточной хорды в сторону Котляковской и Каспийской улиц, в районе пересечения рокады с Пролетарским проспектом и улицей Кошкина, а также эстакаду-съезд с Южной рокады на Юго-Восточную хорду в сторону Московской области.

Рафик Загрутдинов также уточнил, что власти города ставят задачу в ходе строительства хордовых магистралей создавать для москвичей удобные и безопасные пешеходные связи между городскими объектами.

Добавим, что Южная рокада является одной из четырех хордовых магистралей столицы. Ее протяженность с учетом развязок и дублеров составит около 65 километров. Хорда пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне и соединит крупные автомагистрали города: Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзная улица, Варшавское шоссе и другие.

Новая фактически трасса станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца. Рокада обеспечит диагональную связь между западной, южной и юго-восточной частями Москвы.

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Фото: М. Денисова. Mos.ru
Автор: 27 июля 2022, 16:08 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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