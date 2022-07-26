Завершена реставрация фасадов главного дома усадьбы Маркина – Собянин

До 1917 года здание, в котором сейчас располагается посольство Ватикана, принадлежало Александру Маркину – директору торгово-промышленного товарищества "Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и Ко".

Последнее десятилетие в Москве реализуется масштабная программа реставрации исторических зданий, благодаря которой возрождается культурное и историческое наследие города. В настоящий момент в столице проводятся в работы на 500 объектах. Таким зданиям возвращают исторический облик, и они вновь становятся украшением столицы.

Недавно завершилась реставрация фасадов главного дома городской усадьбы Александра Маркина в Вадковском переулке (7ст1). Дом был построен в начале прошлого века. Строение в стиле московского модернизма является объектом культурного наследия регионального значения.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этот дом – один из самых удачных проектов известного архитектора Петра Харко. Градоначальник сообщил о восстановлении элементов внешнего декора, возвращении строению исторического цвета и реставрации карниза над центральным эркером. На эти и другие работы специалисты потратили больше года, добавил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

К слову, богатая лепнина в виде цветов с изогнутыми стеблями и масок с изящными женскими лицами считается главным украшением здания. Рабочим необходимо было укрепить фасады, поскольку на поверхности стен образовались трещины, осыпалась штукатурка.

А еще все пластиковые окна в доме городской усадьбы Александра Маркина были заменены на деревянные. Специалисты пользовались сохранившимися чертяжами строения, чтобы восстановить облик оконных проемов. Деревянные двери и ступени на входных лестницах тоже обрели первоначальный вид.

Кирпичная ограда особняка с металлическими воротами и калиткой также нуждалась в реставрации. Забор окрасили красным и белым – в тон стенам здания. Теперь дом выглядит так, как в первые года после строительства.

Усадьба для Александра Маркина, директора торгово-промышленного товарищества "Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и Ко" была построена в 1905 году. Он владел усадьбой до 1917-го, потом она перешла в собственность государства. В конце прошлого века здесь работало посольство Турции. Сейчас здесь располагается апостольская нунциатура Ватикана.