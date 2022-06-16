"Прагу" на Арбате отреставрируют

В здании разместятся апартаменты.



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Столичные власти одобрили проект реконструкции знаменитой «Праги» на Арбатской площади. После завершения ремонта в здании сохранится исторический ресторан, а также разместятся апартаменты площадью. Работами займется компания Wainbridge Кирилла Писарева.



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Общая площадь здания в процессе реставрации увеличится на 6,2 тыс. кв. м, до 16,1 тыс. «квадратов». Ранее сообщалось, что инвестиции в проект оцениваются в 1,7-2 млрд рублей.

У Wainbridge уже есть опыт восстановления исторических построек. Так, в центре Парижа копания перестроила особняк, а в Лондоне – восстановила две гостиницы 19 века.

Здание на Арбате было построено в 18 веке как доходный дом. Затем здесь открылся трактир, а в 19 веке – ресторан. В конце 90-х годов прошлого века его приобрела группа АСТ. Из исторических элементов после ремонта осталась только лестница из мрамора. С 2019 года «Прага» принадлежит бизнесмену Мирославу Мельнику.