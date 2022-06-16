Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
"Прагу" на Арбате отреставрируют

Новости

"Прагу" на Арбате отреставрируют

В здании разместятся апартаменты.
прочитано 94 раза

Столичные власти одобрили проект реконструкции знаменитой «Праги» на Арбатской площади. После завершения ремонта в здании сохранится исторический ресторан, а также разместятся апартаменты площадью. Работами займется компания Wainbridge Кирилла Писарева.

ПО ТЕМЕ

Началось благоустройство исторических переулков в районах Арбат и Хамовники

Общая площадь здания в процессе реставрации увеличится на 6,2 тыс. кв. м, до 16,1 тыс. «квадратов». Ранее сообщалось, что инвестиции в проект оцениваются в 1,7-2 млрд рублей.

У Wainbridge уже есть опыт восстановления исторических построек. Так, в центре Парижа копания перестроила особняк, а в Лондоне – восстановила две гостиницы 19 века.

Здание на Арбате было построено в 18 веке как доходный дом. Затем здесь открылся трактир, а в 19 веке – ресторан. В конце 90-х годов прошлого века его приобрела группа АСТ. Из исторических элементов после ремонта осталась только лестница из мрамора. С 2019 года «Прага» принадлежит бизнесмену Мирославу Мельнику.

Автор: 16 июня 2022, 06:08 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+