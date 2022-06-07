Галкин сделал заявление об Израиле Газманов пнул Хаматову Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Рвет на всех этажах": Нерадивая Штурм погрязла в жилищном гнилье
Беда откуда не ждали: Алину Кабаеву бойко вышвырнули из страны
Трагедия: поклонники 68-летней Лаймы Вайкуле убиты печальной новостью
"В трудную минуту": Спрятавший слезы Малахов попрощался с народом
партнеры
Вторник
7 июня
Лента новостей
00:06
День Карпа Карполова: приметы и традиции в народный праздник 8 июня
22:04
"Голову лечить срочно!": одержимую Волочкову гонят в психушку
21:48
В Москве пройдет большой водный праздник для детей
21:30
"Ему плевать!": смеющегося над Россией Галкина упрекнули за молчание об обстрелах Донбасса
20:56
Реставрацию фасада главного дома усадьбы "Покровское-Стрешнево" завершат ко Дню города
20:45
Фото со свадьбы: открестившаяся от родины Нетребко неожиданно явила публике нового мужика
20:23
На Украине готовятся легализовать наркотик
20:11
С начала года 33 дома будут заселены программе реновации – Собянин
20:03
"Я не с ними": Аллегрова отреклась от укативших за бугор коллег
19:55
Не желтый с красным: Российский McDonald's подал заявку на регистрацию новых цветов логотипа
19:34
Заступившийся за мать во время семейной ссоры житель Кузбасса забил отца насмерть
19:20
"Непростая ситуация": разбитый инсультом Носков теряет память
18:45
Центр госуслуг района Марьино переехал на новый адрес
18:40
"Сидит, не знает, как вернуться": мечтающей соскочить с еврейских харчей Пугачевой простили все грехи
18:04
"Пусть посидит": растоптавшую россиян Наргиз упекли куда подальше
17:46
В Москве открыли сотую зарядную станцию для электромобилей
17:01
Предательство, расширение НАТО и спецоперация: о чем шутит бежавший из России Галкин перед иностранцами
16:09
Дом Туполева в Таганском районе отремонтируют к концу года
15:46
Шукшина выкатила поименный список содомитов российского ТВ: Считают нас за быдло
15:38
"Вот наша новая Пугачева": россиянам представили Примадонну вместо убежавшей
15:12
"Спасибо Зеленскому": сорвавшая эфир "Времени" дебоширка с плакатом оказалась коренной украинкой
14:53
Володин призвал гармонизировать законодательства России и ДНР
14:49
Жалобно мяукает: Попавший в смертельное ДТП известный певец шокировал странным поведением
14:48
Не узнать: вышедшая в свет Хоркина потрясла народ
14:30
В Красногорске у мужчины украли чемодан с полутора миллионами рублей
14:27
"Унижают и хотят добить": выскочившая замуж Федункив рассказала о синяках и увечьях
14:22
В Ярославской области на берегу реки нашли убитой студентку
14:10
Встретимся в суде: Питт нанес удар пойманной на тайной связи с бизнесменом из России Джоли
14:02
В Москве курьер на велосипеде сбил знаменитую журналистку
14:02
Чехову обложили матом за поцелуй в губы с 10-летним сыном
13:56
"Расставаться грустно": многодетная Подкаминская переживает сложный период
13:44
Трактор на полной скорости снес маршрутку с людьми: видео
13:28
На Патриках организовали гурмэ сафари
13:26
"Не довезли до больницы": Умерла легенда русского рока
13:14
Сначала отказались целоваться, а теперь растят троих детей: как скрытная Курникова живет с Иглесиасом
13:06
Протаранил грузовик и загорелся: опубликовано видео страшной аварии под Кировом
13:05
Подцепила: вдова Этуша ищет спасение от сосущих кровь насекомых на теле
13:00
Растерянные лоси оказались на городской улице: видео
12:56
Как дешево купить квартиру на вторичном рынке недвижимости: Советы от экспертов
12:49
Известный певец попал в смертельное ДТП под Москвой
12:48
"Вместе": Брошенную Прилучным Карпович сняли с любимым мужчиной
12:38
Огромное семейство кабанов заметили на дороге под Ярославлем: видео
12:18
"Закрыт выезд": Зажавшему деньги на дочь Мамаеву перекрыли кислород
12:11
"Я очень давно этого хотела": почерневшая дочь Толкалиной испытала настоящий экстаз
11:51
Не выходит на связь: Левкин сообщил о пропаже 75-летнего Алибасова в день юбилея
11:30
Курс молодого бойца и работа саперов: в 18 парках Москвы развернется фестиваль "Времена и эпохи"
11:22
Малообеспеченные россияне получат шанс на улучшение жилищных условий
10:58
Главный дом усадьбы "Покровское-Стрешнево" начали реставрировать
10:39
Отцовские гены победили: Меган Маркл и принц Гарри впервые показали лицо годовалой дочери
10:33
Новые дома на Рублевке стоят от 2,5 миллиона долларов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Бочка есть бочка": оголившаяся Семенович довела народ до рвоты
"Добило последнее событие": вскрылась правда о бегстве жены Тарасова из дома
Наплевала на запрет: Смешавшая с дерьмом Россию Наргиз вбила последний гвоздь в крышку своего гроба
Пусть Джанабаевой дома поет: концерт критиковавшего Россию Меладзе отменили в седьмой раз
К чему снится любимый
Одно лицо: россияне в ужасе от сходства малолетних сыновей с покойником Градским
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Реставрацию фасада главного дома усадьбы "Покровское-Стрешнево" завершат ко Дню города

Реставрацию фасада главного дома усадьбы "Покровское-Стрешнево" завершат ко Дню города

Уникальное здание XVIII–XIX веков остро нуждалось в обновлении.
прочитано 210 раз

Российская столица по количеству памятников истории и культуры сегодня может конкурировать с древнейшими городами Европы. Отрадно, что власти Москвы активно занимаются реставрацией архитектурных творений, дыбы вернуть им былой вид и сделать их еще более привлекательными для туристов. Так, в парке "Покровское-Стрешнево" началась реставрация главного дома усадьбы.

ПО ТЕМЕ

С начала года 33 дома будут заселены программе реновации – Собянин

Стадион "Москвич" готовится к открытию после реконструкции

В Москве открыли сотую зарядную станцию для электромобилей

Уникальное здание XVIII–XIX веков остро нуждалось в обновлении. Теперь специалисты планируют восстановить разрушенные элементы исторического объекта, возродить элементы декора, которые относятся к разным эпохам и архитектурным стилям. Для точности будут задействованы архивные материалы и чертежи элементов интерьера и экстерьера.

Реставраторам предстоит заняться восстановлением фасада главного дома усадьбы. Работы планируется завершить уже ко Дню города. Как отметил заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников, на данном этапе по всему фасаду выполняется расшивка швов кирпичной кладки и производится ее вычинка. По словам чиновника, предстоит удалить разрушенный материал, чтобы на его месте установить новый.

"Поскольку кирпич — материал пористый, способный впитывать влагу, которая по мере замерзания и оттаивания разрушает его, производится обработка поверхности биоцидным раствором. Он обеззараживает и очищает места, где проявляется плесень, наблюдаются следы мха, лишайников и грибка", уточнил Сергей Мельников.

Кроме того, специалистам предстоит восстановить основание полуротонды-террасы и ступени двух огибающих ее полукруглых лестниц. В ходе работы они удалят грибок и плесень, а также устраняются трещины. Реставрационные работы уже начались на гипсовых капителях колонн — на самом верху располагается декор в виде пояска из акантовых листьев. С цоколя и ступеней полуротонды-террасы демонтирован белый камень. Его вернут на место после очистки.

Кстати, восстановительные работы на исторически значимых объектах ведутся по всей Москве. К примеру, сегодня специалисты занимаются реставрацией пяти женских скульптур, которые раньше украшали фасад Южного речного вокзала. Об этом рассказал глава столичного региона Сергей Собянин.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Автор: 7 июня 2022, 20:56 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Вот наша новая Пугачева": россиянам представили Примадонну вместо убежавшей

Певица улетела за границу три месяца назад

Шоу-бизнес

"Бочка есть бочка": оголившаяся Семенович довела народ до рвоты

Фигура звезды вызвала оторопь
Шоу-бизнес

Сначала отказались целоваться, а теперь растят троих детей: как скрытная Курникова живет с Иглесиасом

Они счастливы уже 20 лет
Шоу-бизнес

Не узнать: вышедшая в свет Хоркина потрясла народ

Глаз не оторвать!

Гороскоп

Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма
Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь
Умерла вдова Льва Яшина

Регионы

В Красногорске у мужчины украли чемодан с полутора миллионами рублей
В Ярославской области на берегу реки нашли убитой студентку
Россиянина подозревают в краже экскаватора в Подмосковье
В Тюменской области при пожаре погибли 3 человека
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+