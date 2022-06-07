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Дом Туполева в Таганском районе отремонтируют к концу года

Дом Туполева в Таганском районе отремонтируют к концу года

С 1981 по 2001 год в многоэтажке по адресу Большой Власьевский переулок, 12 жил знаменитый совесткий авиаконструктор Алексей Туполев.
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Московская программа капитального ремонта является одним из крупнейших в нашей стране проектов по модернизации жилого фонда. Она включает в себя 28,5 тысячи домов более 275 миллионов квадратных метров. Власти города планируют отремонтировать свыше 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а замена около 112 тысяч лифтов.

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Лишь в 2022 году в рабочий график включены 1700 столичных многоэтажных строений. Встречаются среди них совершенно разные здания: от типовых построек до домов исторического значения. Лучший способ привести их в надлежащий вид – это капитальный ремонт. Власти города реализуют данную программу с целью повышения комфорта живущих в нем людей.

В течение этого года специалисты планируют закончить капремонт дома Туполева в Таганском районе Москвы. Когда-то здесь жил известный советсткий авиаконструктор, академик РАН, Герой Социалистического Труда, доктор технических наук Алексей Андреевич Туполев. Продолжая дело своего легендарного отца, он возглавлял проект разработки первого сверхзвукового пассажирского реактивного самолета ТУ-144 и участвовал в проектировании космического корабля "Буран".

Туполев переехал в семиэтажный дом в 1981 году, когда он только был построен. Здание сконструировали по индивидуальному проекту, оно имеет сложную форму. Специалисты обращают внимание на оригинальную пластику фасада. Так, ризалиты со скругленными углами и выступающие вертикальные ряды лоджий с прозрачными ограждениями придают многоэтажке легкость.

Фасады здания выполнены из неокрашенного кирпича. Их отремонтируют к осени 2022 года. Для начала планируется очистить поверхности от грязи и при необходимости отреставрировать кирпичную кладку. Затем на стены нанесут тонкую влагоотталкивающую пленку. Следом отремонтируют балконы, заменят на них экраны. К концу капремонта установят новые входные группы.

Как отметил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков, специалисты восстановят крышу, фасад, подвал, а также заменят инженерные системы многоэтажки.

"Сейчас в жилом доме, расположенном по адресу: Большой Власьевский переулок (дом 12), проходит комплексный капитальный ремонт, в который включены работы по восстановлению крыши, фасада, подвала, а также замене инженерных систем. Создан уникальный проект капитального ремонта объекта, учитывающий все его особенности. Особое внимание будет уделено работам по фасаду, благодаря которым сохранятся не только технические характеристики объекта, но и его исторический портрет", – рассказал чиновник.

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Фото: mos.ru
Автор: 7 июня 2022, 16:09 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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