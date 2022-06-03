В Москве началось переселение очередных 17 домов по программе реновации

Новая группа семей в Москве получат современные квартиры взамен старых по программе реновации.

В Москве продолжается программа реновации. Она действует во всех столичных округах. Благодаря ей в мае более 2800 семей из семи округов начали переселение. Люди получали письма с предложением квартиры и начинали оформление документов.

Сейчас семьи из 23 старых домов осматривают новые квартиры. Больше половины из них уже определились с выбором и готовятся стать новоселами. Специалисты столичного Департамента городского имущества готовят для этих семей необходимую документацию.

31 мая в Москве началось переселение семей еще 17 домов. Эти люди подбирают понравившиеся им квартиры. Горожане переезжают из пятиэтажек в Северном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, а также в Юго-Западном, Западном и Северо-Западном округах.

Самое активное переселение проходит в Хорошево-Мневниках. Там 92 процента горожан согласились на переселение и предложенные квартиры. В Южном Тушино и Очаково-Матвеевском реновация идет не менее быстро.

Людям по программе реновации предлагают новые квартиры с отделкой взамен старых и порой аварийных домов. На первых этажах новых многоквартирных домов как правило находятся нежилые помещения, там располагаются важные социальные объекты. Дворы делают зелеными и комфортными для проведения досуга детей и молодежи.

Напомним, программу реновации утвердили в Москве в 2017 году. Согласно плану, всего по программе реновации более миллиона москвичей переедут в свои новые квартиры. В программу включены 5175 пятиэтажек. Для реализации реновации предложены 543 стартовые площадки.

Первые новоселы въехали в свои квартиры зимой 2018 года. Сейчас продолжается или уже завершено переселение жителей 514 домов в 182 новостройки. Всего с начала реализации программы реновации начато переселение 86,8 тысячи жителей, из них в новые квартиры уже переехали 57 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что список стартовых площадок, на которых планируют построить дома для переселения участников программы реновации, увеличился на 13 адресов. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.