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В Москве стартовал проект "Наш двор – Добрые соседи"
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Мой район
В Москве стартовал проект "Наш двор – Добрые соседи"

В Москве стартовал проект "Наш двор – Добрые соседи"

Реализовывать проект в столичных дворах будут молодые парламентарии Москвы.
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В рамках программы мэра Москвы "Мой район" власти российской столицы проводят активное благоустройство во всех городских округах, делая жизнь граждан максимально комфортной. Молодые парламентарии решили поддержать программу градоначальника новым проектом.

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Его идея заключается в проведении в дворах столицы различных досуговых мероприятий с целью создания праздничной атмосферы для местных жителей. Собственно, название проекта – "Наш двор – Добрые соседи" – говорит само за себя.

Всего молодые парламентарии Москвы в рамках масштабной программы проведут порядка 300 мероприятий. Первые активности во дворах города начнутся уже в субботу, 4 июня. Они продолжатся в течение всех выходных летнего сезона.

Теперь жители Москвы смогут получить яркие эмоции, не покидая родного двора. Насыщенный проект предполагает проведение интеллектуальных викторин, мастер-классов, спортивных состязаний. В общем, найти занятие по душе сможет каждый сосед. Даже самым маленьким жителям Москвы не будет скучно – для них молодые парламентарии подготовили анимационное шоу с ростовыми куклами.

Как рассказала директор Центра молодежного парламентаризма Майя Зинина, цель проекта – сделать каждый уголок столицы отличным местом отдыха для всей семьи.

"Районы должны иметь собственную атмосферу, яркие праздники, а люди – возможность качественно проводить досуг, не выезжая в центр. И "Наш двор – Добрые соседи" именно тот проект, который сможет изменить привычное представление о времяпровождении жителей Москвы", – отметила Зинина.

Итак, 4 июня мероприятия стартуют сразу в 12 районах города, с 12:00 до 14:00 соседей ждут на 6 локациях. В Богородском по адресу 5-й проезд Подбельского, дом 4А, корпус 1 можно поучаствовать в различных мастер-классах. В Восточном по адресу улица Главная, дом 10 пройдет интеллектуальная викторина. В Алексеевском по адресу Ракетный бульвар, дом 8 организуют спортивные турниры. В Марфино по адресу улица Кашенкин Луг, дом 8, корпус 3 аниматоры проведут активные игры для детей. Поучаствовать в лотерее и насладиться праздничной атмосферой можно будет в Академическом по адресу улица Шверника, дом 11, корпус 1 и в Зюзино по адресу: улица Одесская, дом 22-3.

Во второй половине дня, с 16:00 до 18:00, такую же активную программу проведут в Вешняках по адресу улица Молдагуловой, дом 3, корпус 1, Гольяново по адресу улица Байкальская, дом 12, корпус 1, Бутырском по адресу улица Гончарова, дом 17, корпус 4, Ростокино по адресу Проспект мира, дом 161-163, Гагаринском по адресу: улица Молодежная, дом 3 и Коньково по адресу: улица Введенского, дом 20, корпус 2.

К слову, молодые парламентарии Москвы приглашают волонтеров присоединиться к проекту "Наш двор – Добрые соседи". В команде организаторов желающие смогут попробовать свои силы в проведении мероприятий. Для участия в столичной программе необходимо лишь дистанционно заполнить анкету.

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Фото: Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Автор: 3 июня 2022, 11:58

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