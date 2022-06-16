Новую круглогодичную фермерскую ярмарку открыли на Сокольническом Валу

Ярмарка в Сокольниках работает с 10:00 до 20:00.

В Москве работает свыше 50 круглогодичных фермерских ярмарок. Это не просто продуктовые точки, а центры притяжения жителей. Здесь покупают еду, прогуливаются, проводят дегустацию и общаются за чашечкой кофе или чая. Привлекает посетителей и разнообразный дизайн павильонов.

Красивых современных ярмарок в Москве становится только больше. Так, на Сокольническом Валу, 40 открылась новая круглогодичная ярмарка. Здесь 14 торговых мест, каждое из которых оснащено оборудованием для комфортных прогулок и торговли в течение всего года.

"На ярмарке представлены частные хозяйства и крупные производители из Москвы, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Курской и Пензенской областей, а также из Краснодарского края и с Камчатки", — сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Москвичи и гости столицы могут приобрести мясные деликатесы, рыбную продукцию, различные приправы и сухофрукты, свежий хлеб и кондитерские изделия, фрукты и овощи, фермерскую молочную продукцию, включая ремесленные сыры, термостатные йогурты и многое другое.



Посетителей ждут с 10:00 до 20:00 почти каждый день. Понедельник – санитарный день. В эти сутки ярмарка не работает.

На городских круглогодичных ярмарках продается свыше 15 тысяч килограммов различных товаров каждый день. Продавцам места для торговли предоставляют бесплатно. Ближайшую к дому ярмарку можно найти, перейдя на специальный раздел на официальном портале мэра Москвы – mos.ru.

Ранее сообщалось, что на севере столицы открылась ярмарка в стиле ампир после реконструкции. Она находится Хорошевском районе. Там представлены товары из 10 регионов России, а также из Армении и Казахстана. Работают 30 торговых площадок. Посетители могут купить конфеты, печенье, мед, мясо, рыбу, молочную продукцию, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, соленья и многое другое. По словам Немерюка, эта площадка является одной из самых востребованных. Мол, там самый большой товарооборот. Его слова приводили "Дни.ру".