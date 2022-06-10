Возле Северного речного вокзала вновь открыта пляжная зона

Пляж возле Северного речного вокзала открыт с 10:00 до 22:00.

В черте Москвы достаточно много пляжных зон, поэтому не обязательно покидать столицу ради того, чтобы оказаться на песчаном берегу или у кромки бассейна. Такие места есть в обычном столичном парке: например, "Сокольники" и "Фили".

Зона с бассейном открылась и в южной части Северного речного вокзала. Там есть все необходимое для комфортного пляжного отдыха. У воды дежурит бригада спасателей, поэтому отдых в этом месте безопасный. Пляж открыт с 10:00 до 22:00. "В Москву наконец пришло лето, и сегодня мы открываем зону с бассейнами в южной части парка", – сообщил накануне заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отдыхающие могут посетить три бассейна (один из которых детский), занять лежаки с зонтиками, переодеться в раздевалках, ополоснуться в душевых и посетить уборные. Рядом располагаются медицинский кабинет, фитобар и летняя кухня. Вход бесплатный для детей до шести лет, а также скидка 50% для тех, кому меньше 12-ти.

Бассейны очищаются по современной технологии, обеспечивается круглосуточный дистанционный контроль состояния воды и дозирования активного кислорода. Воду обеззараживают с помощью ультрафиолетового излучения. Многослойные песчаные фильтры обеспечивают качественную механическую очистку воды от примесей, а автоматическое дозирование альгицида позволяет очистить воду от водорослей.

Напомним, Северный речной вокзал открылся после масштабной реконструкции около двух лет назад. За это время для многих жителей это место стало одним из любимых в Москве, а для туристов – обязательным пунктом для посещения.



К лету 2022-го в столице обустроили около 140 мест отдыха у воды. Это на 13 больше, чем в прошлом году. Они есть в каждом округе столицы.

В прошлом году Северный речной вокзал принял около 700 тысяч пассажиров. За время навигации круизные и прогулочные суда подходили к причалам вокзала более 11 тысяч раз. Основной трафик приходился на прогулочные маршруты, например в выходные дни с причалов каждый час отправлялось по шесть теплоходов. Подробнее об этом писали "Дни.ру".