Между станциями "Каховская" и "Севастопольская" проложат удобный пешеходный маршрут

Территорию возле станции Большой кольцевой линии метро "Каховская" благоустроят. Планируется заменить освещение, расширить тротуары и установить пандусы.

Благоустройство включает в себе формирование нового пешеходного маршрута между станциями "Каховская" и "Севастопольская". Он пройдет по Севастопольской площади, где создадут современное общественное пространство, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Расширим и обновим тротуары, заменим асфальт на проезжей части, установим более 30 гранитных пандусов для маломобильных граждан", – отметил он.

В зону благоустройства вошли Азовская и Юшуньская улицы. Для комфорта пешеходов организованы удобные проходы, также установлены ограждения, временные дорожные знаки и информационные баннеры.

Бирюков рассказал, что благоустройство затронет и Азовский сквер. Там организуют прогулочные дорожки, установят новые скамейки, высадят 500 декоративных цветущих кустарников.

"Проведем работы по озеленению территории возле транспортного объекта: запланирована высадка почти 40 деревьев и более 600 кустарников, обустройство свыше двух тысяч квадратных метров газона", – уточнил заместитель мэра.

Планируется полностью обновить систему освещения в районе станции метро большого кольца "Каховская". Там установят около 260 уличных торшеров и фонарей.

Кроме того, возле нескольких домов приведут в порядок детские площадки. Специалисты заменят устаревшее покрытие, установят новое оборудование для детей разных возрастов.

Количество парковочных мест на Севастопольской площади увеличится с 65 до 118. Большую часть работ по благоустройство у "Каховской" завершат до конца 2022 года.

Вместе с открытием новых транспортных объектов Москва занимается благоустройством территории вокруг них. Создается удобная и безопасная городская среда. Приводятся в порядок территории у станций подземки, МЦК, МЦД.

Особое внимание власти города уделяют Большой кольцевой линии. Это один из крупнейших проектов подобного рода в мире. Строительство пересадочного контура завершится до конца 2022 года.

Для удобства пассажиров территории вокруг новых станций приводятся в порядок до их открытия. Так, активные работы уже идут у станции "Варшавская", которую планируется запустить в текущем году.

Рядом со станцией создадут удобный пешеходный маршрут, новые места для отдыха. В зону благоустройства включен Чонгарский бульвар. Планируется высадить 60 новых деревьев, 4,3 тысячи кустарников, разбить цветники и газоны общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров.