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Два детских сада и две школы откроются на северо-востоке и юго-востоке Москвы

Два детских сада и две школы откроются на северо-востоке и юго-востоке Москвы

Инвесторы готовы передать городу новые дошкольные и учебные учреждения.
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В Москве на Южнопортовой улице и в Огородном проезде откроют свои двери две новые школы и два новых детских сада. Информация об этом опубликована на сайте Mos.ru.

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Как рассказал заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, программа функционирует в Москве с 2021 года. Согласно ее правилам, девелоперы подписывают договоры с городом и развивают инфраструктуру уже построенных ЖК. Это касается социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в тех местах, где ведется активная застройка многоквартирных жилых домов. Когда объекты готовы, их передают в собственность столицы на безвозмездной основе.

Так, инвесторы построят и безвозмездно передадут городу две школы и два детских сада на северо-востоке и юго-востоке столицы. Посещать эти учебные заведения смогут почти 1,2 тысячи детей. Объекты появятся на северо-востоке и юго-востоке Москвы. Учреждения смогут посещать около 1,2 тысячи детей. По словам Ефимова, примерная стоимость объектов – более двух с половиной миллиарда рублей.

По установленным программой правилам, в рамках подписанных договоров участия инвесторы могут передать городу исключительно объекты капитального строительства, которые соответствуют заданным требованиям. На всех этапах строительства ведомства контролируют работу инвесторов. Все объекты строятся в соответствии с принятыми нормами. Начинается контроль с проектной документации, заканчивается итоговой приемкой объекта. Когда объект полностью согласован, московский Департамент городского имущества принимает его во владение.

Таким образом на Южнопортовой улице в Москве свои двери откроет школа на 500 учеников, а также детский сад на 225 воспитанников. В Огородном проезде появится школа на 320 учеников и сад на 140 воспитанников. Все вышеперечисленные дошкольные и школьные учреждения будут введены в эксплуатацию в 2027-28 годах.

По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, общий объем работ будет известен после согласования проектной документации.

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Школа. Фото: Mos.ru.
Автор: 10 июня 2022, 12:39 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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