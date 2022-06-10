Москва выделила Детско-юношескому центру "Крылья" новое просторное помещение

В Москве создана и функционирует одна из крупнейших в мире систем дополнительного образования. Люди разных возрастов могут обратиться в интересующий их центр и записаться на интересующие их кружки и секции, где можно активно заниматься спортом или творчески развиваться. Особенное внимание уделяется детскому развитию.
В городе продолжают строить новые школы искусств и центры развития детей и подростков. Зарекомендовавшие себя учреждения получают от города активную поддержку.
Детско-юношеский центр "Крылья" в Москве получил новое комфортное помещение для проведения занятий. Центр функционирует на всей территории северо-запада Москвы. Теперь у воспитанников появится еще больше возможностей для творческого развития. Москва выделила центру дополнительное помещение на улице Свободы, 65.
Раньше филиал центра "Крылья" находился на территории дома на улице Героев Панфиловцев. Здание включили в программу реновации. Теперь центр переедет. При этом организация может не прерывать свою деятельность. Новое помещение просторнее и с хорошим ремонтом.
Напомним, филиалы Детско-юношеского центра "Крылья" функционируют по всему северо-западу Москвы. В нем занимаются воспитанники из районов Покровское-Стрешнево, Северное Тушино, Южное Тушино, Митино и Хорошево-Мневники.
В центрах могут заниматься понравившимися видами деятельности все члены семей, здесь проводятся культурно-досуговые мероприятия, спортивные программы, проводятся праздничные концерты, работают секции и кружки по интересам. Также при центрах работают классы по проекту "Московское долголетие". Ближайшие мероприятия запланированы в Центре ко Дню России. 10 июня центр предлагает гостям программу с песнями, интересными интерактивами, танцевальными номерами. Самым активным участникам праздника организаторы предложат призы и подарки.
Напомним, программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена в августе 2017 года. Она затронет около миллиона москвичей и расселит в новые квартиры людей из 5175 домов. Для реализации программы подобрано 556 "стартовых" площадок.