На некоторых дорожных участках Москвы обособят трамвайные пути

Басков изменился до неузнаваемости Судьба шоу "Пусть говорят" Игры Сонник

Топ новостей недели

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
Таинственное исчезновение и суд с племянником из-за квартиры: куда делась обманутая звезда фильма "Москва слезам не верит"
партнеры
Понедельник
7 ноября
Лента новостей
18:20
В Кургане задержали переходившего дорогу в неположенном месте вооруженного мужчину
18:01
Объявлено о смерти создателя группы "Ласковый май": Не достался никому
17:10
Стыд и срам: Скрывающую возраст Андрееву вывели на чистую воду после побега из России
16:57
Семейная радость: 22-летняя дочь наконец-то осчастливила Маликова
16:55
Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына
16:40
Жена прокомментировала драку Маковецкого с Максаковой на борту самолета
15:41
"Ждите!": Мать взорвалась из-за растоптанной израильтянки Собчак после суда
15:08
Теперь и умрет на чужбине: власти запретили Пугачевой выезжать из Израиля более чем на три месяца
14:43
Воспитывала чужих детей и доживала свои дни в доме престарелых: что стало с актрисой Риной Зеленой
14:40
"Ничего невозможно сделать": раздавленный раком Басков добил организм гормонами
12:01
"Без трусов и без совести": Олешко шокирован царящими в шоу-бизнесе нравами
11:11
Злой рок или наказание? Внезапно умерший в своем доме известный артист пытался продать его за бесценок
10:16
Завещание на квартиру, скандал и дом престарелых: что случилось с Татьяной Дорониной
09:36
"Может устареть за 10 лет": подводные камни при покупке недвижимости
08:44
Живет в монастыре: неузнаваемую звезду "Моей прекрасной няни" обнаружили на Валааме
06:27
Те самые убийцы: мужчина встретился лицом к лицу с опасным хищником под водой (видео)
04:07
Аппетитная паста карбонара: изысканный рецепт от Анны Седоковой
02:09
Тюлени массово вынырнули из моря ради концерта рок-звезды – видео
00:18
Дедовские плачи: традиции и запреты 7 ноября
22:29
Простой рецепт запеченных кабачков от Алины Загитовой
21:13
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
20:10
Минус 30 кг: актриса Дибцева раскрыла секрет похудения без диет
18:19
Буланова подвергла себя смертельной опасности ради отношений с молодым бойфрендом
17:35
Вцепилась в мужчину: Бузову застукали с новым ухажером
16:55
"В морду дал": Поплавская рвет и мечет из-за возмутительной вакханалии
15:27
Два бриллианта: Виторган похвастался нажитым богатством
15:06
Вынуждена работать официанткой: мечты дочери Панина разбились вдребезги
14:31
Авербух разнес слабака Милохина за предательство: Нанес моральную травму
13:37
Завистница Королева раскрыла свой страшный секрет Долиной
12:29
Сбросил овечью шкуру: абьюзер Прилучный накинулся на человека в центре Москвы
11:42
Полный провал: Тодоренко впала в истерику после слов Тарасовой
10:50
"Король умер": корыстная Орбакайте радуется отъезду Пугачевой
09:26
Дважды развелась, изменяла мужу с Лазаревым, потеряла 40 кг: насыщенная жизнь Чуриковой
08:39
Не спасают, а убивают: зоозащитников шокировало "собачье гетто" в приюте для животных
06:24
Какую валюту покупать в конце 2022 года: рекомендация финансового консультанта
04:09
Что будет с ценами на самые необходимые товары в России
02:29
Затопили соседи? Как получить компенсацию
00:02
День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость": традиции 6 ноября
22:07
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
20:04
То, что вы еще не видели: муравьед довел народ до смеха 60-сантиметровым языком (видео)
18:45
"Ущипните меня": Потерявшая все Орбакайте припала к могильному кресту
18:29
Нагнувшуюся в кустах Нетребко опробовала толпа голодных мужчин: Какая вкусная
18:04
"Целую, твоя Оля": Олешко откровенно рассказал о волшебной ночи с голой 74-летней Аросевой
17:33
Финита ля комедия: подлый изменщик Агутин бросил Варум в разгар семейного праздника
17:17
"Жизнь на 180 градусов": судьбу Алины Кабаевой решили свыше
16:20
"Сладкий мальчик": обрюхаченная в 44 года Орлова показала свое чудо
16:17
"Вполне естественная вещь": Кузьмин встал грудью за грязноротого похабника Киркорова
15:44
Не пришла к умирающему мужу: лицемерная ложь Пугачевой возмутила актрису Борзову
15:08
"Сволочи": обозвавшая россиян рабами Пугачева продолжила бросаться фекалиями
14:55
"Совсем пропал": Пожалевший о разводе Газманов делит любимую с другим
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дважды развелась, изменяла мужу с Лазаревым, потеряла 40 кг: насыщенная жизнь Чуриковой
Полный провал: Тодоренко впала в истерику после слов Тарасовой
Вцепилась в мужчину: Бузову застукали с новым ухажером
Буланова подвергла себя смертельной опасности ради отношений с молодым бойфрендом
Завистница Королева раскрыла свой страшный секрет Долиной
"Ущипните меня": Потерявшая все Орбакайте припала к могильному кресту
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
На некоторых дорожных участках Москвы обособят трамвайные пути

На некоторых дорожных участках Москвы обособят трамвайные пути

Специалисты уже приступили к работам на Волочаевской улице, Измайловском и Серпуховском Валу. По расчетам, в итоге скорость трамваем должна увеличиться на 30%.
прочитано 45 раз

Транспортная система Москвы по уровню развития не уступает крупнейшим европейским городам. Российская столица – современный мегаполис, поэтому для обслуживания местных жителей требуется высококлассный транспорт. Власти города прикладывают огромные усилия для модернизации дорог, строительства новых станций метро и остановочных пунктов, внедрения дополнительного общественного транспорта и для обеспечения безопасности как на узких улочках, так и на крупных автомагистралях, опутывающих все районы миллионника.

ПО ТЕМЕ

"Вся Москва за 35 дней": для активных граждан стартовали викторины о столице

Автовокзал "Красногвардейский" свяжет Москву с семью регионами России

Так, на некоторых дорожных участках Москвы обособят трамвайные пути. Это позволит ускорить движение транспорта на Волочаевской улице, а также Измайловском и Серпуховском Валу. Специалисты уже приступили к работам. По расчетам, в итоге скорость трамваем должна увеличиться на 30%.

К слову, трамвай – один из самых популярных видов общественного транспорта в Москве. Пассажиры любят его за скорость (почти как у поездов метро), комфортабельность и вместимость. Разумеется, особой популярностью у москвичей пользуются составы, которые идут по выделенным полосам, что минимизирует пересечение с автомобилями и значительно сокращает время в пути.

Сегодня в столице применяется мировой опыт дорожного строительства. Одной из лучших практик является укладка вдоль рельсов бордюров. Они препятствуют въезд на трамвайные пути для водителей и, соответственно, повышают эффективность работы общественного транспорта.

На Волочаевской улице, Измайловском и Серпуховском Валу высота обособленного участка составит 15 сантиметров. В результате будет повышена безопасность и удобство движения сразу на семи трамвайных маршрутах. Трамваи больше не будут зависеть от движения автомобилей, и их средняя скорость возрастет на 30%.

При этом важно понимать, что задержки из-за ДТП все еще будут возможны, но только на перекрестках, где останутся пересечения трамвайных путей с автомобильными дорогами. Кстати, параллельно ведутся работы по отделению трамвайных путей в Ростокинском проезде, а на улицах Свободы и Костякова их уже завершили.

На сегодняшний день в Москве физически обособлено уже порядка 60% трамвайных линий. Власти города намерены в 2023 году отделить от дорог 80% всех путей, то есть везде, где это возможно технически.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: mos.ru
Автор: 7 ноября 2022, 17:48 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сбросил овечью шкуру: абьюзер Прилучный накинулся на человека в центре Москвы

Сколько волка не корми
Недвижимость

"Может устареть за 10 лет": подводные камни при покупке недвижимости

Рынок неравномерный
Шоу-бизнес

Авербух разнес слабака Милохина за предательство: Нанес моральную травму

Ату его, ату!
Шоу-бизнес

Аппетитная паста карбонара: изысканный рецепт от Анны Седоковой

Приготовить просто

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Здоровье

Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

В Кургане задержали переходившего дорогу в неположенном месте вооруженного мужчину
В Нижнем Тагиле мужчина убил прохожего ножом
Задушили? В поселке под Челябинском нашли труп младенца
В Петербурге в реке нашли сумку с отрубленными женскими конечностями
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+