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В Москве начали высаживать крупномерные деревья

В Москве начали высаживать крупномерные деревья

Работы ведутся на Ленинском проспекте и Беломорской улице.
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В российской столице продолжаются работы по улучшению городской среды. Власти Москвы отводят большое значение облику многомиллионного мегаполисы. Так, столичные коммунальщики уже приступили к высадке крупномерных деревьев.

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На данный момент работы ведутся на Ленинском проспекте и Беломорской улице. Позже специалисты проведут озеленение и других купных городских улиц. Всего планируется высадить более пяти тысяч лип, кленов, дубов и других крупномеров. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что специалисты продолжают мероприятия по озеленению видовых пространств и ключевых магистралей столицы.

"Осенняя высадка деревьев уже стартовала на Ленинском проспекте и ул. Беломорская. Также они появятся на Каширском, Волоколамском, Щелковском и Аминьевском шоссе, ул. 800-летия Москвы, ул. Наметкина, ул. Обручева, ул. Лобачевского, ул. Олонецкая и на Березовой аллее", – уточнил чиновник.

Как отметили в профильном ведомстве, более 380 деревьев появится на участке Ленинского проспекта от проезда Апакова до Университетского проспекта. Там специалисты высадят более 300 вязов, свыше 30 декоративных яблонь разных сортов, 20 остролистных и красных кленов и порядка десяти красных дубов.

"Деревья высадим как на основном створе проспекта, так и в прилегающих скверах и на разделительной полосе. <…> На ул. Беломорская от Ленинградского шоссе до ул. Смольная высаживаем липы и клены. Всего там появится более 70 крупномерных деревьев", – говорится в официальном сообщении.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что около поликлиник Москвы высадили почти 11 тысяч деревьев и кустарников, а также порядка 15 тысяч цветов. Заместитель главы столичного региона Петр Бирюков подчеркнул, что в 2022 году под благоустройство попали территории 66 медицинских учреждений. К слову, для обновленных участков специалисты выбирают деревья возрастом от двух до пяти лет. Их высота варьируется от 0,8 до трех метров.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: pixabay.com
Автор: 25 ноября 2022, 11:43 Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник

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