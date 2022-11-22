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На северо-западе Москвы до конца 2022 года построят поликлинику

На северо-западе Москвы до конца 2022 года построят поликлинику

Жилищное строительство должно сопровождаться созданием социальной инфраструктуры и рабочих мест. Соответствующую установку инвесторам дал глава города Сергей Собянин.
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На северо-западе Москвы построят поликлинику на 150 посещений в смену. Она станет частью жилого квартала "Октябрьское поле". Его корпус третьей очереди и сам медицинский центр возведут до конца текущего года. Об этом рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По словам его, жилой квартал "Октябрьское поле" строится в рамках городской программы комплексного развития бывших промышленных зон. Чиновник подчеркнул, что завершающий этап работ стартовал еще весной 2022 года.

"Сейчас завершаются пусконаладочные работы в первом корпусе третьей очереди с поликлиникой, рассчитанной на 150 посещений в смену. Идет итоговая проверка готовности объекта к вводу", – отметил Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра Москвы также добавил, что параллельно с поликлиникой застройщик возводит на территории бывшей промзоны объекты образования. По его словам, жилищное строительство должно сопровождаться созданием социальной инфраструктуры и рабочих мест. Соответствующую установку инвесторам дал глава города Сергей Собянин.

Андрей Бочкарев отметил, что на территории ЖК "Октябрьском поле" уже сданы в эксплуатацию восемь домов и три детских сада на 240 мест. Кроме того, в застройщик намерен открыть здесь еще два дошкольных образовательных учреждения. А школу на 800 мест будет готова уже в следующем году. Сейчас специалисты занимаются внутренней и внешней отделкой здания.

Компания-застройщик, в свою очередь, сообщила, что на территории жилого квартала появится восьмиэтажный технопарк общей площадью порядка 12 тыс. кв. метров. Генеральный директор "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова подчеркнула, что новая инфраструктура позволит обеспечить местных жителей рабочими местами.

"Мы продолжаем работы по обустройству строительной площадки будущего технопарка на «Октябрьском поле». Он не только обеспечит рабочие места для жителей района, но и позволит бывшей промышленной территории стать одной из точек роста технологического предпринимательства в Москве", – отметила глава компании.

Она также обратила внимание на удачное расположение жилых корпусов, которые находятся в непосредственной близости от станций метро и Московского центрального кольца, рядом с природным парком "Серебряный Бор" и Строгинским заливом.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: pixabay.com
Автор: 22 ноября 2022, 13:01 Источник: stroi.mos.ru ✓ Надежный источник

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