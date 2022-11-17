Капитальный ремонт корпуса №20 Боткинской больницы планируется завершить в 2023 году

После окончания капитального ремонта помещение передадут под Московский городской урологический центр.



Столичные власти активно занимаются обновлением медицинских учреждений. В городе комплексно развивается система здравоохранения. В Москве строятся и модернизируются поликлиники и больницы.

К примеру, продолжается капитальный ремонт семиэтажного корпуса №20 городской клинической больницы имени С.П. Боткина. На данный момент работы завершены уже на 40%. Окончательно сдать объект планируется летом следующего года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.



По словам чиновника, к началу капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства зафиксировали неудовлетворительное состояние части конструкций здания 1966 года постройки.

"Семиэтажное здание с подвалом и техническим этажом общей площадью почти 8,8 тысячи квадратных метров было построено в 1966 году, к началу работ часть его конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии", — отметилПетр Бирюков.

В ходе обновления корпуса №20 Боткинской больницы специалисты намерены заменить устаревшие системы электро– и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции. Фундамент здания уже усилили.

Кроме того, в ходе работ были установлены стояки центрального отопления с первого по четвертый этаж. Дверные проемы были укреплены и установлены новые входные группы. Кровлю здания тоже заменили. В подвале провели работы по демонтажу, гидроизоляции и утеплению, чтобы подготовить дополнительные помещения.

С внешней стороны больничного корпуса заменят фасад. Вместо старого вентилируемого установят новый, утепленный безопасными негорючими минераловатными плитами. В здании установят современные лифты. После окончания капитального ремонта в 2023 году помещение передадут под Московский городской урологический центр.

"Он повысит уровень диагностики и лечения не только урологических, но и онкологических патологий, ведь здесь будут сконцентрированы ведущие урологи, хирурги и онкологи, которым предоставят самые современные технологии",

– подчеркнул заместитель главного врача Боткинской больницы по медицинской части Зураб Багателия. По его словам, в урологическом центре специалисты установят современные роботические комплексы, с помощью которых можно проводить больше высокотехнологичных операций.