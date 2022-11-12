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Территорию комплекса скорой помощи больницы Боткина начали благоустраивать

Территорию комплекса скорой помощи больницы Боткина начали благоустраивать

Стационарный комплекс скорой помощи Боткинской больницы занимает площадь 16 тысяч квадратных метров.
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Развитию системы здравоохранения является приоритетной задачей в деятельности властей российской столицы. В Москве реализуется масштабная программа по строительству и модернизации поликлиник в рамках единого стандарта, отвечающего требования комфорта и доступности для местных жителей. Кроме того, медицинские учреждения снабжают самым современным оборудованием. Параллельно проходят ремонтные работы в больницах, а также благоустройство их территорий.

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Территорию комплекса скорой помощи Городской клинической больницы имени Боткина уже начали благоустраивать. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного департамент строительства. В ведомстве уточнили, что застройщиком по данном объекту выступает АНО "РСИ".

Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов подчеркнул, чтоготовность медицинского учреждения составляет 72%. По его словам, на сегодняшний день специалисты занимаются внутренней отделкой помещений и установкой инженерных систем.

"Специалисты приступили к благоустройству прилегающей территории скоропомощного стационарного комплекса на территории ГКБ имени С.П. Боткина. Также здесь ведутся работы по устройству фасада здания, внутренней отделке помещений и монтажу инженерных систем", — подчеркнул чиновник.

Отметим, что стационарный комплекс скорой помощи Боткинской больницы занимает площадь 16 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из пяти функциональных и двух технических этажей. Здание оборудуют всем необходимым оборудованием.

В частности, в комплексе скорой помощи ГКБ имени Боткина оборудуют диагностическое отделение, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малую операционную и реанимацию на 12 коек. Стационар будет оснащен 1300 наименованиями современной медицинской техники.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в Войковском районе, на Головинском шоссе открылась детская поликлиника, которая за смену сможет принимать 320 пациентов. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что в столице продолжается обновление амбулаторного звена.

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Фото: pixabay.com
Автор: 12 ноября 2022, 11:24 Источник: РИАМО ✓ Надежный источник

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