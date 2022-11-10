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Обновленный кинотеатр "Киргизия" на востоке Москвы сдали в эксплуатацию

Обновленный кинотеатр "Киргизия" на востоке Москвы сдали в эксплуатацию

Реконструкция кинотеатра "Киргизия" в районе Новогиреево завершилась. В обновленном здании откроется кинокомплекс, торговые галереи и зона отдыха.
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Здание расположено на Зеленом проспекте, 81. На месте устаревшего советского кинотеатра появился современный районный центр. Его назвали "Место встречи Киргизия".

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В ходе реконструкции площадь здания увеличили почти до 28 тысяч квадратных метров. Вся разрешительная документация для открытия выдана, сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Обновленная "Киргизия" стала полноценным местом для отдыха горожан всех возрастов. Там планируется открыть кинокомплекс с шестью залами, магазины, фудкорт, кофейни и зону отдыха. Районный центр оснащен современными системами видеонаблюдения, пожаротушения и оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Здание оборудовали подземным паркингом. На крыше будет организована зеленая терраса с шезлонгами для проведения мероприятий.

Также для удобства посетителей оборудованы комнаты матери и ребенка, установлены лифты и эскалаторы. Прилегающую территорию благоустроили, сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.

Программа реконструкции столичных кинотеатров началась в 2017 году, в нее входит 30 зданий. С тех пор обновлено 11 объектов. Все они стали полноценными многофункциональными центрами для отдыха и развлечений.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

В октябре этого года завершилась реконструкция бывшего кинотеатра "Бирюсинка" в районе Бирюлево Западное. Специалисты добавили трехэтажному зданию четвертый этаж. Также организован подземный уровень, где появится супермаркет.

В обновленной "Бирюсинке" откроются спортивно-развлекательный центр, торговые галереи и предприятия общественного питания. Помещения районного центра приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

На другом конце Москвы – в районе "Солнцево" – завершается реконструкция одноименного кинотеатра. Советское здание дополнили двумя этажами и подземным уровнем. Кинокомплекс с четырьмя зрительными залами разместится на четвертом этаже.

Здание станет украшением района, в вечернее время оно будет выделяться яркой подсветкой. Специалисты воспроизвели вывеску кинотеатра "Солнцево" и добавили к наименованию слова "место встречи".

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Автор: 10 ноября 2022, 14:49 Источник: Стройкомплекс Москвы ✓ Надежный источник

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