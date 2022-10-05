В Измайловском парке Москвы заметили канюка

Канюк занесен в Красную книгу Москвы.

Москва богата своей флорой и фауной, в городе под природные парки отведены огромные территории. Власти российской столицы прикладывают значительные усилия для создания новых и восстановления действующих экологических зон.

Особое внимание уделяется обитателям зеленых территорий Москвы. Сегодня в городе можно встретить не только белок и уток, а гораздо больше животных. Постоянным мониторингом занимаются специалисты Мосприроды. Они ежегодно проводят учет всех представителей столичной фауны.

Разумеется, большим подарком для специалистов является обнаружение редких животных, некоторые из которых даже занесены в Красную книгу. Так, канюка практически невозможно встретить в природных парках столицы. Хищная птица находится под угрозой исчезновения.

В Красной книге Москвы для нее определена первая категория редкости. Эти птицы вообще редко селятся в черте города, как правила, встретить их можно только во время перелетов. Иногда пернатые залетают в зеленые зоны, чтобы отдохнуть.

Удивительно, но столичным специалистам удалось зафиксировать канюка в Измайловском парке. У птицы сразу выделяются признаки хищника: крючковатый клюв, острые когти, мощные крылья. Ученые полагают, что острое зрение позволяет ему замечать добычу даже со значительной высоты.

Канюк обыкновенный по размерам больше вороны. Отличить его по окрасу не так-то и просто: встречается очень много вариаций. Цвет перьев варьируется от бурого до сероватого. Снизу тело более светлое, с пестринами. На нижней стороне крыльев и хвоста обычно хорошо заметные полосы.

Важным отличием канюка от других хищников являются широко раскрытый во время полета хвост и округлая форма крыльев. Они позволяют птице долго парить над открытыми пространствами и искать себе добычу. Питается канюк в основном мелкими грызунами, реже земноводными.

Кстати, за десять лет власти Москвы создали и восстановили 886 экологических зон. Об этом рассказал глава столичного региона Сергей Собянин на форуме "Мой район". По словам градоначальника, реконструкция столичных парков и создание новых зеленых территорий – одна из самых больших программ, реализованных в городе за последние годы.