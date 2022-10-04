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С начала 2022 года в жилых домах Москвы заменили свыше двух тысяч лифтов

С начала 2022 года в жилых домах Москвы заменили свыше двух тысяч лифтов

В столичных домах устанавливают лифты, изготовленные в Москве и Московской области.
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Более 10 лет назад в Москве началась масштабная программа обновления лифтового хозяйства. За это время заменили свыше 40 тысяч лифтов. В 2022 году уже поменяли более двух тысячи лифтов в многоквартирных домах, а всего запланировано 2,2 тысячи. То есть около 90% от этого объема уже выполнено.

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Оборудование, которое устанавливают в столичных домах, изготовлено в Москве и Московской области. Оно полностью соответствует требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Если в подъезде несколько лифтов, их замена производится поочередно – сначала один, потом другой.

"Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В общей сложности в домах Москвы установлено свыше 112 тысяч лифтов. Каждый включен в региональную программу капитального ремонта. На портале repair.mos.ru указаны конкретные сроки замены оборудования. Для поиска необходимо ввести адрес дома.

Кстати, в этом году лифтостроительный завод в Щербинке начал серийное производство лифтов для высотных зданий (до 40 этажей). Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказывал, что скорость движения лифтов будет достигать 2,5 метра в секунду, а поднимать они смогут до 1,6 тысячи килограммов.

Предприятие в Щербинке обновило дизайн производимых лифтов. На заводе применяются "умные технологии". Оборудование оснащают системами дезинфекции кабины, управлением со смартфона и показом справочной и рекламной информации.

Лифтостроительный завод в Щербинке входит в группу "Дом.РФ". Подъемники, производимые здесь, устанавливают не только в столичных зданиях. Они поступают во все регионы России. Продукция данного предприятия ориентирована на госзаказ.

Ранее "Дни.ру" уже писали об замене лифтов в жилых домах Москвы. Например, к августу 2022-го поменяли 1,5 тысячи подъемников.

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Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2022, 19:28 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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