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В московских жилых домах заменили 1,5 тысячи лифтов с начала 2022 года

В московских жилых домах заменили 1,5 тысячи лифтов с начала 2022 года

Лифты – довольно опасное оборудование, которое требует частых проверок и своевременной замены.
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Масштабная программа обновления лифтового хозяйства стартовала в Москве более 10 лет назад. За это время специалисты поменяли более 40 тысяч лифтов. В 2022-м в рамках программы капитального ремонта заменили 1,5 тысячи лифтов в многоквартирных домах. На этот год запланировано еще около 700 замен.

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Оборудование, которое устанавливают в московских жилых домах, изготавливается в Москве и Московской области. Оно полностью соответствует требованиям безопасности и комфорта пассажиров.

Лифты меняют поочередно, если в доме их несколько.

"В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более 2,2 тысячи лифтов в многоквартирных домах", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов в столице строго контролируется, поскольку такое оборудование является весьма опасным. Оно требует регулярных проверок технического состояния и, конечно же, своевременной замены.

В московских жилых домах в общей сложности установлено свыше 112 тысяч лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта, сроки замены каждого оборудования указаны.

Говоря о программе капитального ремонта, стоит отметить, что в рамках данного проекта будет восстановлено почти 30 тысяч многоквартирных домов общей площадью свыше 275 миллионов квадратных метров, отремонтировано и заменено более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий.

В программу капитального ремонта не включены дома, которые признаны аварийными, подлежат сносу или реконструкции, вошли в программу реновации, и те, где меньше трех квартир. С графиком проведения капитального ремонта того или иного дома можно ознакомиться на сайте repair.mos.ru.

Ранее сообщалось о том, что лифтостроительный завод в Щербинке начал серийное производство лифтов для высотных зданий. Как сообщал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, лифты будут двигаться со скоростью до 2,5 метра в секунду. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

КАКИЕ КВАРТИРЫ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В ИПОТЕКУ

Фото: М. Денисов / www.mos.ru
Автор: 18 августа 2022, 12:52 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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