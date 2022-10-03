Началось строительство пересадки со станции "Текстильщики" БКЛ на фиолетовую ветку

Цискаридзе высказался об иноагенте Галкине Как хоронили Моисеева Игры Сонник

Топ новостей недели

Стала известна судьба роскошного замка Галкина* в деревне Грязь: Пугачева приезжала, чтоб продать
"Рыдала как тварь": Пропавшую за океаном Варум нашли в столичной забегаловке
Примадонна в Донбассе: Появилось сообщение о концертном туре Пугачевой по Мариуполю, Херсону и Мелитополю
"Главное – не провонять трупным ядом квартиру": Лолита порадовалась уходу Моисеева
партнеры
Понедельник
3 октября
Лента новостей
18:54
Схватившаяся за большой причиндал Бузова размяла под юбкой упругий бугорок: Сама себя
18:31
"Вся тусовка уже знает": охочего до молоденьких мальчиков Цискаридзе выдали с потрохами
17:58
"Простите!": зареванный Ургант бросился в ноги украинскому артисту
17:05
Почему не было раввина: православный крест на могиле чистокровного еврея Моисеева вызвал вопросы
16:57
Интимные встречи с мужиками: как Меладзе наживался на бедных украинских девочках из "ВИА Гра"
16:21
Хотели пожениться и провести вместе старость: что случилось с американской невестой Моисеева
16:11
Живу в сердце: Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель похвасталась переменами в личной жизни
15:58
"Максюша очень ранимый": любитель потных парнишек Цискаридзе прилюдно обласкал иноагента Галкина
15:04
Под Москвой женщину подозревают в организации убийства своего бывшего мужа
15:01
В Ленобласти при ДТП пострадал иностранец
14:59
Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
14:52
В Пермском крае вандалы разгромили кладбище
14:49
Публика не обрадовалась возвращению: Ревву погнали со сцены под свист
14:47
"Бомбическая красотка": Родившая скромница Арзамасова продемонстрировала голый живот
14:47
На частном борту: названа причина повторного бегства Пугачевой из России
14:45
В Петербурге загорелись две иномарки
14:42
В Волгограде женщина избила свою падчерицу
14:19
В Ленобласти пьяный начальник отдела полиции разбил 3 чужих машины
14:11
В Казани мужчина попал под колеса автомобиля каршеринга
14:01
"Распространяю фейки": Собчак отреагировала на потенциальное уголовное дело
13:38
Брухунова проболталась о побеге из дома после объявления о разрыве с Петросяном: Вызывает отвращение
13:22
Жив: разыскиваемый всеми службами Сочи Легостаев вышел на связь после пропажи
13:20
"Я туда": Перед загадочным исчезновением в море выпускник "Фабрики звезд" вел себя странно
13:08
Похоронил единственную дочь и бросил жену ради Цымбалюк-Романовской: непростая судьба Джигарханяна
13:00
Орал матом и хулиганил: как себя вел перед смертью разбитый инсультом Моисеев
12:52
"В составе преступной группы": полиция решила наказать Собчак по уголовной статье
12:42
"В шоком состоянии": подруга Киркорова о последней встрече с пропавшим в Сочи Легостаевым
12:30
Кудрявцева рассталась с партнером: Упустили нашу любовь
12:24
Можно ли снизить ставку по ипотеке в Сбербанке?
12:17
"Живот накладной!": оголившуюся на яхте беременную Орлову с позором разоблачили
11:39
Вслед за Пугачевой: критикующая Россию Варум улетела в Израиль
11:27
Садальский смешал Цискаридзе с грязью: Позор по блату
11:19
Эмин Агаларов запускает сеть фитнес-клубов
11:17
"Хочется жить": Рассказавший о раке престарелый Петросян припал к бокалу
11:11
"Чем-то болею": Подурневшая звезда "Кривого зеркала" рассказала о глистах
10:35
"Мой путь лежит дальше": Тайно слинявшая из России Андреева вышла на связь
10:29
"Вопрос решался на высшем уровне": оцененная в миллионы могила Моисеева стала причиной скандала
10:12
Цена замка сильно завышена: риелтор предсказал полный провал Пугачевой
10:04
Особняк на Рублевке и элитная школа для внуков: Назван доход Надежды Бабкиной
09:34
Показавший ребенка после роддома счастливый папаша Ягудин принимает поздравления: Растите здоровыми!
09:33
"Жить и идти дальше": сдавшаяся Седокова призналась в похождениях мужа
09:21
Нехорошая квартира: какие риски могут возникнуть при покупке "вторички"
08:55
Прямо на похоронах: Орбакайте наплевала на мертвого Моисеева
08:43
За пять лет "вторичка" подорожала на 27%
08:43
"Сердце разрывается": вид изможденной беременной Кати Гордон под капельницей напугал россиян
05:57
Завтрак Кристины Орбакайте: рецепт гречневой каши для всей семьи
04:16
"Обида и бессилие": лишившуюся политической силы Пугачеву отправили в отстойник
02:03
"Я получила огромное удовольствие": Долина облизала смазливого Милохина на глазах у всех
00:03
Астафий Ветряк: народные традиции 3 октября
22:20
"Омлет по-Ширвиндтовски": Михаил Ширвиндт поделился рецептом вкусного блюда
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рудковская раскрыла покупателя замка Пугачевой: Отличное приобретение
"Измена, ревность, ложные ожидания": объявлено о расставании Петросяна и Брухуновой
Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
Собчак рвет и мечет из-за тайного отъезда Андреевой из России
Прилучный оставил Брутян и вернулся к детям: Заскучал по бывшей семье?
Совесть мучает безутешного Преснякова каждую секунду: Виноват
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Началось строительство пересадки со станции "Текстильщики" БКЛ на фиолетовую ветку

Началось строительство пересадки со станции "Текстильщики" БКЛ на фиолетовую ветку

Переход длиной 140 метров соединит строящуюся станцию "Текстильщики" большого метрокольца с Таганско-Краснопресненской линией. Строители начали сооружать монолитные конструкции пересадочного моста.
прочитано 123 раза

Станция "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) расположена между путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и улицей Шоссейная. Переход пройдет над железной дорогой, он соединит северный вестибюль станции БКЛ с фиолетовой веткой, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

ПО ТЕМЕ

Большое кольцо метро разгрузит дороги на 10-15%

Оформление станции БКЛ "Сокольники" посвящено труду метростроителей

Мост станет важной частью будущего транспортно-пересадочного узла. Объект соединит большое метрокольцо, Таганско-Краснопресненскую линию, второй диаметр и маршруты городского наземного транспорта, отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Он сообщил, что строящийся мост эффективно распределит пассажиропотоки по линиям метро и другим видом транспорта. Сама станция "Текстильщики" БКЛ находится в высокой степени готовности, уточнил Кравцов.

Вместе со строительством идет благоустройство у станций БКЛ. Так, специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали работы на улицах Воронцовские пруды, Кравченко, Крупской и Новаторов.

Все они расположены рядом со станцией большого кольца "Новаторская". На этих территориях сделают удобные пешеходные маршруты к метро.

Это уже второй этап благоустройства. В рамках первого специалисты обновили дворовые территории на улице Новаторов и улицу Академика Пилюгина, сообщается на портале mos.ru.

Напомним, что завершить строительство Большой кольцевой линии планируется к 2023 году. На ней будет 30 пересадок на другие линии подземки, на МЦК и центральные диаметры.

С запуском БКЛ время в пути для пассажиров сократится на 20-30 минут, появятся новые маршруты поездок. Многие москвичи впервые получат метро в шаговой доступности.

Кроме того, полный запуск большого кольца снизит интенсивность движения автомобильного транспорта в прилегающих к станциям районах. Дороги станут свободнее на 10-15%, улучшится экологическая ситуация.

Московский метрополитен строится рекордными темпами. За 11 лет сеть подземки выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо. Новые линии интегрируют с МЦК и центральными диаметрами, создаются крупные транспортно-пересадочные узлы.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Проектное решение станции "Текстильщики" БКЛ. Изображение: Mos.ru
Автор: 3 октября 2022, 18:08 Источник: Стройкомплекс Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву

Живого места не оставили
Шоу-бизнес

Прямо на похоронах: Орбакайте наплевала на мертвого Моисеева

Вот это выходка!
Шоу-бизнес

Жив: разыскиваемый всеми службами Сочи Легостаев вышел на связь после пропажи

Слава Богу!

Шоу-бизнес

Почему не было раввина: православный крест на могиле чистокровного еврея Моисеева вызвал вопросы

Можно ли служить двум богам

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека

Спорт

Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису

Регионы

Под Москвой женщину подозревают в организации убийства своего бывшего мужа
В Пермском крае вандалы разгромили кладбище
В Волгограде женщина избила свою падчерицу
В Ленобласти пьяный начальник отдела полиции разбил 3 чужих машины
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+