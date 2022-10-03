Началось строительство пересадки со станции "Текстильщики" БКЛ на фиолетовую ветку

Станция "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) расположена между путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и улицей Шоссейная. Переход пройдет над железной дорогой, он соединит северный вестибюль станции БКЛ с фиолетовой веткой, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Мост станет важной частью будущего транспортно-пересадочного узла. Объект соединит большое метрокольцо, Таганско-Краснопресненскую линию, второй диаметр и маршруты городского наземного транспорта, отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Он сообщил, что строящийся мост эффективно распределит пассажиропотоки по линиям метро и другим видом транспорта. Сама станция "Текстильщики" БКЛ находится в высокой степени готовности, уточнил Кравцов.

Вместе со строительством идет благоустройство у станций БКЛ. Так, специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали работы на улицах Воронцовские пруды, Кравченко, Крупской и Новаторов.

Все они расположены рядом со станцией большого кольца "Новаторская". На этих территориях сделают удобные пешеходные маршруты к метро.

Это уже второй этап благоустройства. В рамках первого специалисты обновили дворовые территории на улице Новаторов и улицу Академика Пилюгина, сообщается на портале mos.ru.

Напомним, что завершить строительство Большой кольцевой линии планируется к 2023 году. На ней будет 30 пересадок на другие линии подземки, на МЦК и центральные диаметры.

С запуском БКЛ время в пути для пассажиров сократится на 20-30 минут, появятся новые маршруты поездок. Многие москвичи впервые получат метро в шаговой доступности.

Кроме того, полный запуск большого кольца снизит интенсивность движения автомобильного транспорта в прилегающих к станциям районах. Дороги станут свободнее на 10-15%, улучшится экологическая ситуация.

Московский метрополитен строится рекордными темпами. За 11 лет сеть подземки выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо. Новые линии интегрируют с МЦК и центральными диаметрами, создаются крупные транспортно-пересадочные узлы.