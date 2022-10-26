Как в Москве готовят парки к зиме

Как Газманов сообщил сыну о разводе Литвинову обокрал трансгендер Игры Сонник

Топ новостей недели

"Остановилось сердце": все о прощании с Екатериной Стриженовой
"Никто не имеет права": Певица Валерия раздавила Пугачеву как вошь
"Как же надоела бабка эта": сморщенная плакальщица Немоляева еле ворочает языком
По стопам Пугачевой: сбежавший из России Пресняков распродает имущество
партнеры
Среда
26 октября
Лента новостей
19:28
В Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу
19:25
"Это ваш ребенок!": устаревшая Сабитова плюнула на малолетнюю внучку
18:33
"Боится, что жена узнает": вскрылась правда о скрываемом богатом зяте Заворотнюк
17:57
В Волгоградской области бывший ученик школы угрожал директору ножом
17:53
Климатолог предсказал снежную зиму в Москве
17:39
"Не хочет": обиженная одиночка Барановская поставила крест на продолжении рода
17:28
"Кубок Кремля – Гордость России!" – праздник танца и русской души
16:50
В Сеть попали кадры обысков роскошного загородного особняка Собчак
16:12
Врач Олег Абакумов призвал не задирать цены на медикаменты и средства первой помощи
16:09
"Желание убить, уничтожить": Железняк вскрыла тайное после грязного скандала с Кошмал
16:08
Похоронил жену, стал отцом-одиночкой, бросил кино: что стало со знаменитым артистом Калягиным
15:24
В Москве пройдет финал национального чемпионата "Абилимпикс"
14:51
"Не могу их воспринимать": дочь покойного Табакова отказалась от отца и матери
14:49
"Сияют неземным светом": брошенная предателем Галкиным* Пугачева нашла утешение в ласках молоденькой
14:46
Допрыгался: напавшего на россиян брехуна Данилко прижали к ногтю
14:38
Куда сходить в Москве: афиша с 26 октября по 4 ноября
14:12
Без ее согласия: Никому ненужную немощную Доронину сбагрили в дом престарелых
13:51
В жилом доме Ижевска произошел взрыв газа
13:20
В Курганской области в смертельном ДТП уцелел ребенок
13:07
"Шьют дело": продажный директор Собчак задержан за вымогательство
12:47
Ласкал девицу: Разругавшийся с женой из-за измен Малахов вышел в люди с полуголой молодухой
12:15
Отклячившаяся набожная святоша Толкалина показала голый зад в деталях: Как будто в пещере
12:10
"Пора и честь знать": богатый муж выдвинул ультиматум Аните Цой
12:04
"Человек использовал": Удравшая после близости женщина-трансгендер обобрала Литвинову как липку
11:53
Роман с Сотниковой, три развода и ребенок от девушки на 26 лет моложе: как живет холостяк Соколов
11:01
Превратилась в тень: исхудавшую донельзя 49-летнюю Варвару невозможно узнать
10:40
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе
10:39
Полуживой Краско кинул родную дочь прозябать на Украине: Потерял уважение
09:56
Как подготовить дачу к зиме: объяснил эксперт
09:53
Оля довела: Сорвавший свадьбу жених Бузовой "вышел замуж" за горячего самца
09:45
"Вообще не буду играть": предавшая родину Хаматова оказалась никому не нужна
09:40
"Неприятная ситуация": друзья и коллеги перестали общаться с выступающим на Донбассе Русланом Алехно
08:59
"Осталось два месяца": риелтор призвал россиян срочно продавать жилье
08:51
"Я уже вышла замуж": Измученная раком Заворотнюк нашла утешение в мужских руках после ухода Чернышева
08:51
"Ему очень нравится": оплодотворенная жена вывалила детали зачатия от старика Петросяна
08:37
"Это путь к разрушению": продюсер Пудовкин о дебоше Витаса, судах и пьянстве
06:08
"В ЗАГС по-настоящему": скандальную звезду "Интернов" берут в жены на старости лет
04:25
Россиян стали чаще заливать соседи
02:28
В Москве не хватает малоэтажного жилья
00:02
День Иверской иконы Божией Матери: приметы и традиции 26 октября
21:57
"Моя девочка": внезапно заговорившая об УЗИ Гузеева огорошила россиян
21:34
На юге Москвы водитель иномарки сбила подростка на самокате
20:46
"Это отвал всего": дерзкая Загитова обнажила прелести на камеру
20:46
"Для чего ему я?": Костенко эмоционально высказалась о прощении Тарасова после новостей о расставании
20:01
"Люблю Авербуха": Милохин открыто назвал причину расставания с Медведевой
19:21
В Петербурге загорелась коммунальная квартира
19:13
Данко влепил Витасу оплеуху после грязного скандала с чиновником в ночном клубе
17:26
Сбылось страшное пророчество: Сбежавший в США внук Пугачевой вскрыл тайну из прошлого
17:02
"У нас отношения": одинокую разведенку Бузову поймали на близости с женщиной
15:24
На больничной койке: Родившая под 50 Ольга Кабо бегает с поздним чадом по врачам
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кровать в кале и сперме: живущий с парнем Милохин кончает при оргазме прямо на одеяло
Обрюхаченная в 44 года Орлова столкнулась с замершей беременностью: Природа чистит
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе
По стопам Куравлева? Звезду кино "Москва слезам не верит" упекли в дом престарелых
Не только жилье в Болгарии: Удовиченко откровенно о переезде в дом с прислугой в Ницце
"Изменил": личную жизнь Крутого предали огласке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Как в Москве готовят парки к зиме

Как в Москве готовят парки к зиме

прочитано 32 раза

В парках Москвы летний сезон заканчивается в октябре и тогда начинается подготовка к зиме. Осенью прекращают работу веранды, кинотеатры, лодочные станции, а площадки для летних видов спорта переоборудуют для зимних. Перед заморозками пересаживают растения, а лебедей и других птиц перевозят в специальные теплые вольеры.

ПО ТЕМЕ

Коммунальная техника в Москвы переведена на зимний режим работы

Московские фонтаны подготовили к зиме

Так, на месте теннисных кортов в парке "Ходынское поле" до конца 2022 года откроется каток с искусственным льдом. То же самое ждет корты Измайловском парке и спортивную площадку в Воронцовском парке. Кстати, в парке "Ходынское поле" велодорожки заменит лыжная трасса.

Недавно начался монтаж катка в партерной части Парка Горького. "Чтобы посетителям катков с искусственным льдом было комфортно и безопасно кататься на коньках в течение всего сезона, осенью начинается активная подготовка оборудования и техники. Затем осуществляется заливка и шлифовка льда, устанавливаются пункты проката и платежно-пропускные системы", – рассказала заместитель директора Мосгорпарка Дарья Косинова. Катки с искусственным льдом начинают заливать, когда в городе устанавливается морозная погода.

С открытием катков пункты проката начнут выдавать лыжи, тюбинги, коньки. В некоторых парках такие пункты работают круглогодично.

Сейчас в Воронцовском парке можно арендовать детские электромобили, а в Лианозовском парке до выпадения снега — велосипед, веломобиль, самокат, электросамокат и детские электромашины. Как только выпадет снег и заработают катки, там можно будет взять напрокат лыжи и детские квадроциклы.

А еще осенью начинают готовить к зиме обитателей парков. Например, на Голицынских прудах в Парке Горького установят насосы, которые за счет непрерывной циркуляции воды будут поддерживать незамерзающие полыньи. Благодаря этому утки, не улетевшие на зимовку, смогут греться в воде и добывать пищу.


СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: www.mos.ru
Автор: 26 октября 2022, 19:22 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе

Сказке – конец
Шоу-бизнес

Роман с Сотниковой, три развода и ребенок от девушки на 26 лет моложе: как живет холостяк Соколов

Бурная личная жизнь
Шоу-бизнес

"Человек использовал": Удравшая после близости женщина-трансгендер обобрала Литвинову как липку

Начало скандала
Шоу-бизнес

Превратилась в тень: исхудавшую донельзя 49-летнюю Варвару невозможно узнать

Стала тростиночкой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений
Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить

Здоровье

Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

В Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу
В Волгоградской области бывший ученик школы угрожал директору ножом
В жилом доме Ижевска произошел взрыв газа
В Петербурге загорелась коммунальная квартира
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+