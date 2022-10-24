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В Москве открылся детский экологический центр

В Москве открылся детский экологический центр

Церемония открытия детского экологического центра состоялась в минувшую пятницу, 21 октября, в парке профессий "Кидзания".
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Подрастающее поколение – будущее нашей страны, поэтому власти российской столицы уделяют большое внимание проектам, направленным на обучение и развитие детей. Именно поэтому Москва остается лидером по развитию системы образования. Сегодня в городе действуют многочисленные программы, позволяющие москвичам с юного возраста приобрести необходимые для дальнейшей жизни знания и навыки.

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Так, в детский экологический центр открылся на днях в торгово-развлекательном центре "Авиапарк", который, к слову, является самым крупным ТРЦ в Европе. Вообще, экологическая повестка сегодня играет важную роль в жизни российского общества, поэтому важно просвещать по данному вопросу и детей.

Власти города уверены, что обучение детей бережному и внимательному отношению к природе — это вклад в их здоровое и счастливое будущее России, поэтому поддерживают экологические проекты.

Церемония открытия нового центра состоялась в минувшую пятницу, 21 октября, в парке профессий "Кидзания". Теперь на трех площадках юные москвичи смогут узнать о переработке пластика и бумаги, а также об исследовании образцов почвы.

Специалисты расскажут детям от четырех до 16 лет расскажут детям об осознанном потреблении, сортировке и переработке отходов. Посетителей также обучат бережному отношению к природе. Посетить детский экологический центр они могут абсолютно бесплатно, однако все желающие должны заранее пройти регистрацию, выбрав удобный день и время.

Как рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики, забота об экологии, а также защита окружающей среды являются частью общественной жизни и благотворительной среды мегаполиса.

"Вовлекать в экологические и благотворительные практики стоит уже с раннего возраста, когда ребенку максимально просто включиться в процесс и сделать их частью своей повседневной жизни. Это настраивает его на здоровый и осознанный образ жизни. И когда он вырастет, он понесет это в свою взрослую жизнь, в свою семью", — подчеркнула чиновник.

Первая площадка центра посвящена теме переработке пластика. Там детям покажут, как распознавать разные виды пластмассы и отделять безопасный пластик от других его видов. Также посетители научатся сортировать его по контейнерам для дальнейшей переработки, а в конце программы получат сувенир из переработанного пластика.

Вторя экологическая площадка обучит юных москвичей правилам переработки бумаги. Специалисты расскажут, как и что можно изготовить из переработанной бумаги, а также объяснят, чем отличаются разные виды бумажных отходов.

Наконец, третья площадка заинтересует исследователей образцов почвы. Посетители смогут примерить форму экологов, а также получить чемоданчики с инструментами, чтобы самостоятельно собрать образцы и провести лабораторное анализы.

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Фото: mos.ru
Автор: 24 октября 2022, 20:18 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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