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В Москве открылись две новые детские поликлиники

В Москве открылись две новые детские поликлиники

Обе поликлиники полностью соответствуют новому московскому стандарту. Самые востребованные специалисты принимают в кабинетах, расположенных на первом этаже. В распоряжении медиков – эргономичная мебель и компьютеры, подключенные к ЕМИАС.
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Система здравоохранения в российской столице развивается семимильными шагами. Власти города запустили масштабную программу по строительству и модернизации поликлиник. Стоит задача привести учреждения здравоохранения к единому стандарту, удовлетворяющему жителей районов по уровню комфорта и доступности, а также по наличию современного оборудования.

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Сегодня в столичную программу включена уже половина городского фонда поликлиник. Всего под модернизацию попадают 201 здание. Меж тем, далеко не все действующие медицинские учреждения пригодны для реконструкции. Бывает, что сооружения настолько устарели, что ремонтировать их просто нет смысла.

В таких случаях власти Москвы строят новые поликлиники. В ближайшие четыре года в столице появится свыше 30 новых объектов здравоохранения. Работы начнутся как уже в застроенных, так и в новых районах. А на днях в городе открылись две новые детские поликлиники. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы продолжаем реализацию двух крупнейших программ модернизации амбулаторного звена: капремонт половины всех поликлиник столицы и строительство 30 новых. С 2020 года мы уже завершили реконструкцию 66 зданий и построили 11 новых амбулаторий. Среди них — две построенные детские поликлиники в Кунцеве и Савеловском районе, они начали прием", – отметила чиновник.

По словам заместителя главы столичного региона, в новых медицинских учреждения помощь смогут получать 22,4 тысячи пациентов. Так, поликлиника в Савеловском районе рассчитана на 320 посещений в смену. Она находится по адресу: Вятская улица, дом №37. Четырехэтажное здание занимает площадь 4,6 тысячи квадратных метров. Там располагается филиал №3 детской городской поликлиники №39.

Новое медицинское учреждение в районе Кунцево можно найти по адресу: улица Академика Павлова, дом №40а. В здании площадью 5,1 тысячи квадратных метров находится филиал №3 детской поликлиники №130.

К слову, обе поликлиники полностью соответствуют новому московскому стандарту. Самые востребованные специалисты принимают в кабинетах, расположенных на первом этаже. В распоряжении медиков – эргономичная мебель и компьютеры, подключенные к ЕМИАС. Для отдыха врачей оборудованы специальные комнаты. Зоны ожидания пациентов также отвечают всем требованиям комфорта.

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Фото: mos.ru
Автор: 21 октября 2022, 14:41 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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